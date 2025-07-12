12 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1235 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1235 RUSSIAN AGRESSION

12 липня відзначають Міжнародний день боротьби з піщаними та пиловими (курними) бурями, Всесвітній день рому, Всесвітній день стрибків з парашутом, День паперового пакета, Всесвітній день бортпровідника, День різнокольорових очей.

Православна церква вшановує пам'ять Христа чоловіколюбця; святих мучеників Прокла та Іларія; святого преподобного Михаїла Малеїна.

Міжнародний день боротьби з піщаними та пиловими (курними) бурями

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/77/294.

Міжнародний день боротьби з піщаними та пиловими бурями - має заохотити людство об’єднати зусилля заради протистояння одній з наймасштабніших екологічних і шкідливих для здоровʼя загроз.

Всесвітній день стрибків з парашутом

Всесвітній день стрибків з парашутом - - міжнародний день святкування парашутного спорту, започаткований у 2024 році з ініціативи чотирьох провідних парашутних асоціацій світу. Вони об’єднали зусилля, щоб влаштувати глобальне дійство, де кожен стрибок з парашутом, зроблений цього дня, стає частиною великого світового рекорду. Це свято відзначається щороку в другу суботу липня.

Всесвітній день рому

Всесвітній день рому - святкова подія, присвячена святкуванню багатої історії, різноманітних смаків і культурного значення рому. Щорічно в другу суботу липня ця подія об'єднує шанувальників рому, барменів, винокурні та бренди з усього світу, щоб вшанувати цей алкогольний напій.

День паперового пакета

12 липня кожного року відзначається неофіційна, проте важлива екологічна подія – День паперового пакета. Річ у тім, що пакети з паперу розкладаються самостійно, адже є натуральними. Це означає, що вони не залишають пластикового забруднення та не завдають шкоди довкіллю.

Всесвітній день бортпровідника

Історія професії бортпровідника налічує вже понад 80 років. Виникла вона у Німеччині 1928 року, коли на борт літака стали брати спеціальну людину, в чиї обов’язки входило забезпечення сервісу під час польоту — стюарда. Початково це була винятково чоловіча професія. Проте від 1930-го року повітряні лінії США почали приймати на роботу молодих симпатичних дівчат як бортпровідниць. Така реклама польотів могла залучити більше пасажирів, а також дівчата менше важили, що мало вагоме значення для польотів. Першою стюардесою в історії авіації називають Еллен Черч зі штату Айова.

День різнокольорових очей

Гетерохромія – різний колір райдужної оболонки правого та лівого ока або неоднакового забарвлення різних ділянок райдужної оболонки одного ока.

Гетерохромія є результатом відносного надлишку або нестачі меланіну (пігменту).

Цього дня народилися:

120 років від дня народження Павла Олексійовича Ковальського (1905–1983), українського ветеринара-анатома, нейроморфолога, гістолога, одного з засновників української школи анатомів, гістологів та ембріологів; за іншими даними народився 24.07.1905 р;

110 років від дня народження Петра Тимофійовича Тронька (1915−2011), українського історика, краєзнавця, пам’яткоохоронця, організатора музейної справи, державного та громадського діяча, Героя України (2000);

90 років від дня народження Вадима Петровича Гетьмана (1935−1998), українського економіста, банкіра, фінансиста, державного та політичного діяча, Героя України (2005, посмертно);

37 років від дня народження військовослужбовиці ЗСУ, учасниці російсько-української війни, Героя України Ольги Симонової;

30 років від дня народження офіцера Збройних сил України, який відзначився у ході російського вторгнення в Україну, Героя України Павла Усова.

Ще в цей день:

1917 - Під час Першої світової війни в ході другої Іпрської битви Імперська армія Німеччини вперше використала як бойову отруйну речовину газ, що за місцем боїв дістав назву іприт;

1970 - Експедиція норвезького мандрівника-дослідника Тура Геєрдала на човні "Ра-2" через 57 днів плавання досягла берегів Барбадосу;

1989 - Остання страта радянським режимом українського військовика, вояка УПА, члена ОУН, учасника боротьби за відновлення незалежности України Івана Савича Гончарука.

Церковне свято:

12 липня в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Прокла та Іларія. Це визначні постаті в історії християнства, які віддали своє життя за віру.

Прокл був мучеником, який народився в селищі Каліпта поблизу Анкіри. За часів імператора Трояна Прокл відмовився від поклоніння богам і віддав свою віру Христу. Його заарештували і змушували відмовитися від Ісуса Христа, проте він відмовився. Тоді його піддали жорстоким катуванням, від яких він помер.

Іларій також був мучеником з того ж періоду. Він також відмовився від поклоніння ідолам і віддавав свою віру Христу. Іларій став жертвою гонінь імператора Трояна, але відстоював свою віру до кінця.

Іменини: Арсеній, Гаврило, Григорій, Іван, Михайло, Федір, Вероніка, Марія.