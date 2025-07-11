Кількість постраждалих в ДТП у Києві за участі маршрутки зросла до 12 осіб

Внаслідок зіткнення автобуса та вантажівки у Києві наразі відомо про 12 постраждалих, повідомляє відділ комунікації головного управління Нацполіції у Києві.

"Кількість постраждалих у ДТП збільшилась до 12 осіб. Серед отриманих громадянами тілесних ушкоджень – переважно переломи, садна та забої", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

Як повідомляється, за вказаним фактом слідчі столичного главку поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Триває досудове розслідування.

Раніше повідомлялось про дев'ять постраждалих пасажирів маршрутного таксі, серед яких одна неповнолітня дівчина, вони отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до лікарні. Попередньо встановлено, що водій громадського транспорту не дотримався безпечної дистанції та скоїв зіткнення із припаркованою у крайній правій смузі вантажівкою