Інтерфакс-Україна
Події
20:10 11.07.2025

Рубіо: Трамп мав на увазі передачу Україні американського озброєння, яке мають союзники по НАТО, з подальшою закупкою заміни у США

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Рубіо: Трамп мав на увазі передачу Україні американського озброєння, яке мають союзники по НАТО, з подальшою закупкою заміни у США
Фото: https://www.president.gov.ua/

Державний секретар США Марко Рубіо вважає, що президент США Дональд Трамп, коли говорив про те, що союзники по НАТО будуть купувати для України американське озброєння, мав на увазі можливість для європейців передавати американські системи з подальшим придбанням в США їх заміни.

Про це Рубіо сказав журналістам у Каула Лумпур (Малайзія). Відповідну стенограму спілкування у п’ятницю оприлюднив Держдеп США.

Пояснюючи на прохання журналістів відповідну заяву Трампа, держсекретар сказав: "Я думаю, що ви маєте на увазі те, що Україна вже запропонувала, як і Європа, а саме купити зброю у Сполучених Штатів, а потім надати її Україні. Зрештою, деякі системи, які потрібні Україні, – це системи, які Європа не виробляє. Їм доведеться купувати їх у Сполучених Штатів".

Рубіо зазначив, що "низка оборонної зброї, яку прагне Україна", є у союзників по НАТО. "Наприклад, Німеччина, я вважаю, має 13 або 14 батарей Patriot. Інші країни також мають, деякі інші, і деякі зробили замовлення на це. І тому ми продовжуємо заохочувати наших союзників по НАТО надавати цю зброю, ці системи, ці оборонні системи, яких прагне Україна – щоб вони надавали цю зброю Україні, оскільки вони мають її на своїх запасах, а потім ми можемо укласти з нами фінансові угоди, за якими вони зможуть придбати заміну", - деталізував він.

Відповідаючи на запитання чи це стосується вже існуючих системи чи нових, державний секретар США сказав: "Можливо і те, і інше. Я маю на увазі, що набагато швидше перевезти щось, наприклад, з Німеччини до України, ніж замовити це на заводі та доставити туди. Тож є кілька різних способів підійти до цього, але ключовим є те, що зараз у Європі існують потужності в рамках існуючих американських систем, які можна передати Україні, а потім європейці могли б придбати заміну у Сполучених Штатів. Це один з аспектів того, про що, я думаю, говорив президент учора", - вважає Рубіо.

Теги: #україна #рубіо #озброєння #сша

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