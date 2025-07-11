Інтерфакс-Україна
Події
19:24 11.07.2025

За результатами обшуку у будинку Шабуніна вилучено телефон і комп’ютер дружини, а також планшет і телефони дітей – ЦПК

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За результатами обшуку у будинку Шабуніна вилучено телефон і комп’ютер дружини, а також планшет і телефони дітей – ЦПК

За результатами обшуку у будинку голови правління Центру протидії корупції (ЦПК) Віталія Шабуніна правоохоронці вилучили телефон і комп’ютер його дружини, а також планшет і телефони дітей, повідомив ЦПК.

"Обшук у будинку Віталія Шабуніна завершився. Станом на зараз відомо, що слідчі вилучили телефон і комп’ютер дружини Віталія. Крім того, вилучили планшет і телефони дітей, яким 10 та 7 років", - йдеться у повідомленні ЦПК у телеграмі у п'ятницю.

Раніше в цей день повідомлялося, що працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру "одному з громадських активістів який, за даними слідства, систематично ухилявся від проходження військової служби та без законних підстав використовував транспортний засіб, призначений для потреб ЗСУ". В повідомленні ДБР у телеграмі не вказувалось ім'я громадського активіста, йдеться про Шабуніна.

У відомстві наголосили, що дана процесуальна дія жодним чином не пов'язана з його професійною діяльністю. "Мобілізувавшись у 2022 році фігурант упродовж тривалого часу не з’являвся до місця служби та під виглядом "відряджень" перебував у цивільних установах, що не належать до складу сил оборони. Також задокументовано факти отримання ним щомісячного грошового забезпечення у розмірі понад 50 тисяч гривень, попри фактичну відсутність у військовій частині", - зазначають в Бюро. Окрім того, слідством встановлено, що фігурант незаконно використовував позашляховик, ввезений в Україну як гуманітарна допомога для потреб армії — без належного оформлення та за відсутності правових підстав.

Нинішньому військовослужбовцю повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 409 КК України — ухилення від військової служби в умовах воєнного стану; ч. 2 ст. 190 КК України (в редакції Закону на момент вчинення кримінального правопорушення) — заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, вчинене у великих розмірах.

У ЦПК наголошують, що за їх даними, "обшуки відбувались без ухвали суду, тому обставини справи залишаються невідомими". Крім того, у ЦПК повідомили, що "наразі немає інформації про те, де перебуває Віталій і що з ним відбувається. З ним немає звʼязку. Як і зі слідчими, які проводили обшук на Харківщині".

 

Теги: #обшук #шабунін

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