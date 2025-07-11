Раді пропонують зробити прожитковий мінімум реальним соціальним стандартом - Стефанчук

Народні депутати пропонують зробити прожитковий мінімум реальним соціальним стандартом, повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Сьогодні у Верховній Раді разом із колегами зареєстрували пакет із чотирьох законопроєктів, які мають зробити прожитковий мінімум реальним соціальним стандартом, а не умовною цифрою",- написав спікер у Facebook у п'ятницю.

Стефанчук вважає, що головна мета прожиткового мінімуму - захищати людей, а не бути підставою для розрахунку штрафів і зарплат посадовців.

Він підкреслив, що запропоновані зміни після ухвалення законопроєктів дозволять чесно підвищувати прожитковий мінімум і робити соціальні виплати більш справедливими.

За словами голови Верховної Ради, запропоновані зміни до законодавства чітко визначають прожитковий мінімум як соціальний стандарт, який реально гарантує базові умови життя. Він наголосив, що автори законопроєктів пропонують забрати невластиві функції прожиткового мінімуму, наприклад, розрахунок штрафів чи зарплат посадовців.

Стефанчук зазначив, що пропонується також запровадити окремі показники, щоб розрахунки зарплат, штрафів і зборів не впливали на розмір прожиткового мінімуму.

"Я переконаний, ці зміни зроблять соцвиплати більш чесними та прив'язаними до реальних потреб людей і нададуть можливість державі підвищувати прожитковий мінімум без автоматичного збільшення штрафів чи зарплат посадовців, а також, і що головне, повернуть йому основне призначення бути реальним соціальним стандартом", - заявив Стефанчук.