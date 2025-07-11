Інтерфакс-Україна
Події
18:01 11.07.2025

Колишньому заступнику мера Києва Бондаренку обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту

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Колишньому заступнику мера Києва Бондаренку обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту

Печерський районний суд міста Києва обрав колишньому заступнику міського голови Києва - секретарю Київської міської ради Володимиру Бондаренку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Про це повідомив сам Бондаренко.

"Печерський районний суд міста Києва обрав мені запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Вважаю це судове рішення повністю необґрунтованим. Боремося далі", - написав він у фейсбуці у п'ятницю.

На його думку, "політична мотивація вчергове перемогла закон. Бажання взяти Київ під контроль затьмарює усе інше. Бажання прибрати депутатів Київська міська рада із зали - у хід йдуть всі методи. Бо потрібно усунути Київського міського голову".

"Мільярдні збитки, інкриміновані чинному міністру - символічна застава та відсутність відсторонення. Недоведені збитки та повернута військовим зарплата до бюджету - цілодобовий домашній арешт і блокування будь-якої діяльності. Це - сучасна реальність", - наголосив Бондаренко.

"Вважаю це судове рішення повністю необґрунтованим. Боремося далі", - завершив свій допис Бондаренко .

Як повідомлялося раніше, 10 липня Бондаренку повідомили про підозру у службовій недбалості і сприянні ухилянню від військової служби колишньому секретарю Київради. "Він у 2022–2023 роках незаконно нараховував заробітну плату керуючому справами Київради, який разом з іншими депутатами мобілізувався до лав ЗСУ. При цьому він достеменно знав, що останній проходить військову службу. Його дії завдали збитків державі на понад 690 тис. грн", - заявили в ДБР.

Раніше, у березні Бондаренко написав заяву про відсторонення від обов'язків заступника міського голови - секретаря Київської міської ради у зв'язку розслідування у резонансній справі щодо земельної корупції у Києві, у якій він проходив в якості свідка. 8 квітня Київська міська рада після заяви Кличка, що Бондаренко має піти з посади, з другого разу підтримала заяву.

 

Теги: #бондаренко #київ #суд

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