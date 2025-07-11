Інтерфакс-Україна
Події
17:15 11.07.2025

Створено Міжнародну коаліцію з підтримки науки, досліджень та інновацій України - Міносвіти

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Під час Конференції з відновлення України у Римі (URC2025), офіційно оголошено про створення Міжнародної коаліції з підтримки науки, досліджень та інновацій в Україні, а також представлено й підписано Римську декларацію про наміри щодо науки, досліджень та інновацій в Україні, яка засвідчила створення коаліції, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Сьогодні ми формуємо науку, здатну витримувати виклики війни та водночас бути рушієм майбутнього. Ми оновлюємо підходи до фінансування, підтримуємо молодих дослідників, розбудовуємо інноваційну інфраструктуру. Для нас це не тимчасова ініціатива, а стратегічний курс: зробити українську науку системною, відкритою та невіддільною частиною Європейського дослідницького простору. Підписання Римської декларації — це потужний знак довіри міжнародної спільноти до цього шляху й до нашої рішучості змінюватися", -цитує міністра освіти і науки Оксена Лісового прес-служба.

Зазначається, що метою коаліції є реагування як на нагальні потреби, так і на довгострокові виклики науково-інноваційної системи України, зокрема, йдеться про сприяння реконструкції та модернізації дослідницької інфраструктури, підтримку українських науковців, а також визнання центральної ролі науки у відновленні держави.

Повідомляється, що ініціатива є результатом спільних зусиль Міносвіти, Міністерства університетів і досліджень Італії, Європейської комісії та ЮНЕСКО, а також до коаліції приєдналися Австрія, Велика Британія,  Данія, Іспанія, Німеччина, Польща, Португалія, Словацька Республіка, Швеція, Хорватія та ПРООН.

Відзначається, що для досягнення своїх цілей коаліція: координуватиме міжнародні зусилля на підтримку України; формуватиме спільний порядок денний співпраці; забезпечуватиме постійний структурований діалог між урядом України та міжнародними партнерами.

Участь у коаліції відкрита для широкого кола учасників, які підтримують розвиток наукової сфери України, зокрема: державних установ; міжнародних і міжурядових організацій; фондів досліджень, які беруть участь у спільному фінансуванні наукових програм або інших форм міжнародної співпраці; організацій, що представляють наукові установи, дослідницькі інфраструктури, національні академії наук або еквівалентні інституції; приватних компаній, що інвестують у благодійність та/або у сферу досліджень і розробок (R&D); неурядових організацій, які реалізують благодійні програми або проєкти у сфері досліджень і розробок; фондів, банків розвитку та інших фінансових установ, які сприяють інноваційній діяльності.

Теги: #urc2025 #міносвіти

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