Заяви керівництва Угорщини стосовно смерті угорця через нібито мобілізацію є маніпулятивними - МЗС

Спроби Угорщини маніпулятивно використати в політичних цілях індивідуальні випадки стосовно мобілізації в Україні шкодять українсько-угорським відносинам, заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на брифінгу в Києві в пʼятницю.

"Заяви керівництва Угорщини стосовно трагедії, що сталася, про мобілізацію в Україні, є маніпулятивними. Вони абсолютно спотворюють реальну ситуацію, підіграють Росії в її пропаганді", - сказав речник.

Окремо він наголосив, що в заявах угорської сторони ніде не згадується Росія.

"Наче в Україні мобілізація існує сама по собі, бо уряд просто вирішив мобілізувати людей", - наголосив Тихий.

В МЗС нагадали Угорщині, що "причиною мобілізації в Україні є російська агресія, і оминати цей факт є абсурдом".

"Ми хочемо також нагадати угорській стороні, що в умовах постійної російської загрози, кожен українець, зокрема і угорського походження , забов’язаний захищати свої домівки, життя своїх рідних і суверенітет своєї держави", - наголосив Тихий.

Як повідомлялось, заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр заявив про виклик посла України в Будапешті через смерть українського військовослужбовця угорської національності, яка, за його твердженням, начебто сталася внаслідок побиття під час мобілізації.

В свою чергу, в командуванні Сухопутних військ ЗСУ висловили співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця Йосипа Шебештеня, і зазначили, що той є громадянином України, був мобілізований до лав ЗСУ на законних підставах 14 червня після проходження медкомісії, яка визнала його придатним до військової служби, і з 15 червня проходив підготовку в одній з військових частин.

"18 червня 2025 року він самовільно залишив розташування військової частини, без зброї, що зафіксовано в офіційному акті службового розслідування. В подальшому з’ясовано, що 24.06.2025 року громадянин Шебештень Й.Й. особисто звернувся на приймальне відділення екстреної невідкладної допомоги Берегівської ЦРЛ, де останньому було встановлено діагноз: гостра реакція на стрес та проведено госпіталізацію на стаціонарне лікування до Обласного закладу з надання психіатричної допомоги м. Берегове (згідно медичної карти стаціонарного хворого, жодних тілесних ушкоджень при обстеженні не виявлено). Висновок судово-медичної експертизи підтверджує, що причиною смерті, яка настала 06.07.2025 року, стала тромбоемболія легеневої артерії, без ознак тілесних ушкоджень, які могли б свідчити про насильство", - йдеться в повідомленні.

В Сухопутних військах категорично відкинули припущення про примусову мобілізацію, жорстоке поводження або порушення прав людини з боку ТЦК та СП чи інших посадових осіб ЗСУ і заявили про відкритість до прозорого вивчення обставин ситуації.