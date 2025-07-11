Перемир’я має бути досягнуте якнайшвидше і до кінця року – Буданов

Фото: https://t.me/DIUkraine/

Припинення вогню має бути досягнуто якнайшвидше і задовго до кінця цього року, вважає керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

"Чи реально це зробити - так. Чи складно це зробити – ні. Для цього потрібні щонайменше три сторони - Україна, Росія та США. І ми прийдемо до цього", - заявив Буданов в інтерв’ю Bloomberg.

Росія посилила повітряні атаки на Україну, в тому числі з використанням рекордної кількості безпілотників протягом останніх тижнів. Вона запустила 728 безпілотників 9 липня, пошкодивши житлові будинки та інфраструктуру, в той час як Організація Об'єднаних Націй повідомила, що в червні було зафіксовано найбільшу кількість жертв серед цивільного населення за останні три роки: 232 людини загинули і 1,343 отримали поранення.