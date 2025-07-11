Інтерфакс-Україна
Події
15:15 11.07.2025

Кубраков стверджує, що не має відношення до закупівлі добрив в Білорусі нардепом Шевченком та відкритий для правоохоронців

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Кубраков стверджує, що не має відношення до закупівлі добрив в Білорусі нардепом Шевченком та відкритий для правоохоронців

Ексміністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявляє про непричетність до справи про у закупівлю добрив у Білорусі в шахрайский спосіб народним депутатом, колишнім членом фракції "Слуга народа" Євгеном Шевченком, і що не спілкувався з ним з 2022 року.

"Щодо інформації, оприлюдненої сьогодні зранку в медіа. Хочу сказати, що ані до Євгена Шевченка, ані до Білорусі, ані до закупівель добрив чи то будь-яких інших махінацій я не маю жодного відношення. Останній наш контакт відбувся ще до повномасштабного вторгнення. Він звертався до мене як народний депутат до міністра інфраструктури. Жодних інших справ або навіть спілкування поза межами професійної діяльності я не мав, після лютого 22 я знав про життя Шевченка виключно з преси", - написав Кубраков у Facebook у п'ятницю.

При цьому він заявив про відкритість до правоохоронних органів та готовність надавати їм будь-які матеріали за їх запитом. "Як під час роботи на державній службі, так і зараз, вважаю, що правоохоронці повинні завжди мати вільний доступ до всіх необхідних їм матеріалів. Усі, з ким я працював, знають про цей принцип — ми завжди оперативно надавали всю інформацію правоохоронним органам по першому їх запиту. Ніколи нічого не приховував і не збираюсь цього робити і в цій ситуації", - додав Кубраков.

Як повідомлялося, співробітники Державного бюро розслідувань вранці проводили обшуки у Кубракова в рамках розслідування справи про ймовірні шахрайські дії нардепа Шевченка. Йдеться про те, що Шевченко в шахрайський спосіб виманив у підприємців 14,5 млн грн, нібито на закупівлю добрив у Білорусі, а Кубраков міг цьому сприяти.

 

 

Теги: #дбр #кубраков #корупція

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