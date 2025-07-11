Макрон 13 липня виступить з промовою щодо поточних загроз, включаючи загрозу з боку Росії

Президент Франції Еммануель Макрон у неділю, 13 липня, зробить ряд важливих заяв під час промови перед збройними силами, повідомляє Le Monde.

"Зіткнувшись із "загостренням міжнародних загроз", президент Еммануель Макрон "зробить висновки щодо оборонних зусиль" у недільному виступі перед збройними силами, оголосив Єлисейський палац у четвер, 10 липня, у своїй промові. Під час свого традиційного звернення до збройних сил напередодні Дня взяття Бастилії Еммануель Макрон "виголосить 13 липня промову, яка буде дуже важливою і міститиме важливі заяви", - йдеться у повідомленні.

Хоча закон про військове фінансування передбачає виділення 413 млрд євро на збройні сили в період з 2024 по 2030 рік, зі щорічним збільшенням бюджету на 3 млрд євро, зростання загроз інтересам Франції та Європи відкриває двері для можливого подальшого збільшення ресурсів збройних сил.

На основі висновків Національного стратегічного огляду, який він замовив у січні, "президент скаже, що ми знаходимося на переломному етапі, тому що свобода, ймовірно, ніколи не була під такою загрозою, як сьогодні, починаючи з 1945 року", стверджує джерело.

Ці "зрушення" включають "прискорення російської загрози, яка організовується і готується, і з якою ми повинні бути в змозі боротися", а також "відмову від застосування сили в усьому світі", ерозію "давніх партнерських відносин", виклики міжнародному порядку і технологічні революції.