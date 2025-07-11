Інтерфакс-Україна
Події
13:00 11.07.2025

ЄБРР надасть Winner Leasing кредит до EUR10 млн для підтримки бізнесу

2 хв читати
ЄБРР надасть Winner Leasing кредит до EUR10 млн для підтримки бізнесу

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надасть компанії Winner Leasing кредит на суму до EUR10 млн для підтримки бізнесу, повідомляється на сайті банку.

Згідно з повідомленням, рада директорів схвалила відповідний проєкт 8 липня.

Як повідомлялось, кредит буде використано Winner Leasing LLC для підтримки постачання послуг лізингу в Україні. Кредит надається в рамках Програми стійкості та засобів до існування.

"Проект допоможе WL підтримувати стійку базу фінансування під час кризи та забезпечити постійний доступ до фінансування приватних малих та середніх підприємств, які постраждали від війни, що триває в Україні", - зазначав ЄБРР.

Крім того, компанія також отримає технічну підтримку ЄБРР щодо розширення можливостей для життя та навчання працюючих жінок (Gender SMART).

ТОВ "Віннер Лізинг", засноване 2016 року, надає послуги фінансового та оперативного лізингу. Є частиною Winner Group Ukraine, заснованої у 1992 році та існуючого клієнта ЄБРР з 2021 року.

Winner Group Ukraine, зокрема, офіційний імпортер в Україні автомобілів Ford, Volvo, Jaguar, Land Rover, MG и Porsche, ексклюзивний представник  Bentley. Має більш ніж 50 дилерів в Україні.

ТОВ "Віннер Лізинг", за даними opendatabot, 2024 року збільшила дохід майже вдвічі порівняно з 20233 роком – до 272,9 млн грн за зниження чистого прибутку на 43% - до 62,3 млн грн.

Власниками ТОВ "Віннер Лізинг" є "Віннер оф Юкрейн, Інк." (99%) та "Віннер Груп Юкрейн, Інк." (обидва США), а кінцевими бенефіціарами - Вадас Александра  та Майкл Джон Гинянські.

Теги: #єбрр #winner_leasing #підтримка_бізнесу #кредитмаркет

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:07 11.07.2025
BGV та ЄБРР на URC-2025 домовились про стратегічну співпрацю для розвитку графітового проєкту компанії

BGV та ЄБРР на URC-2025 домовились про стратегічну співпрацю для розвитку графітового проєкту компанії

11:25 11.07.2025
"Нафтогаз", ПриватБанк, ДТЕК та "Метінвест" стали першими учасниками "Хартії стійкості людського капіталу" України та ЄБРР

"Нафтогаз", ПриватБанк, ДТЕК та "Метінвест" стали першими учасниками "Хартії стійкості людського капіталу" України та ЄБРР

01:56 11.07.2025
ЄБРР виділить $25 млн в новий Rebuild Ukraine Fund від Dragon Capital

ЄБРР виділить $25 млн в новий Rebuild Ukraine Fund від Dragon Capital

01:43 11.07.2025
"Укрзалізниця" отримає EUR54 млн гранти на генерацію, безбар'єрність та ветеранів-залізничників – URC2025

"Укрзалізниця" отримає EUR54 млн гранти на генерацію, безбар'єрність та ветеранів-залізничників – URC2025

18:54 10.07.2025
Київ планує залучити до EUR150 млн кредиту від ЄБРР на модернізацію метрополітену

Київ планує залучити до EUR150 млн кредиту від ЄБРР на модернізацію метрополітену

15:17 10.07.2025
Італія вчергове підтверджує свою підтримку Україні та готова інвестувати в її відновлення – Мелоні

Італія вчергове підтверджує свою підтримку Україні та готова інвестувати в її відновлення – Мелоні

15:45 07.07.2025
ЄБРР зосередиться на енергетиці та ще чотирьох напрямках під час URC2025 у Римі

ЄБРР зосередиться на енергетиці та ще чотирьох напрямках під час URC2025 у Римі

19:12 26.06.2025
ЄБРР покриє ризики Укрексімбанку на EUR50 млн за новими кредитами для МСП

ЄБРР покриє ризики Укрексімбанку на EUR50 млн за новими кредитами для МСП

19:02 26.06.2025
ЄБРР планує виділити "Новій пошті" ще кредит до EUR50 млн

ЄБРР планує виділити "Новій пошті" ще кредит до EUR50 млн

17:53 26.06.2025
ЄБРР та ЄІБ планують надати EUR100 млн в Amber Dragon Ukraine Infrastructure fund I

ЄБРР та ЄІБ планують надати EUR100 млн в Amber Dragon Ukraine Infrastructure fund I

ВАЖЛИВЕ

Нардепу Шевченку повідомлено про нову підозру - в шахрайстві на десятки мільйонів

Генштаб зафіксував впродовж доби 214 бойових зіткнень

Окупанти за добу втратили 1040 осіб та 344 од. автотехніки - Генштаб

Зеленський закликає посилити санкції на РФ та запобігти планам Путіна збільшити армію з 1,2 до 1,5 млн

Україна знайшла рішення збивати 700-1000 БпЛА щодня дронами-перехоплювачами, потрібні фінанси партнерів – Зеленський

ОСТАННЄ

ДБР у Житомирі ліквідувало схему з оформлення фіктивних груп інвалідності для військовозобов’язаних

Кличко назвав підозри Бондаренку та Кандибору необґрунтованими і заявляє про посилення тиску на владу Києва

Україна та ЄС інвестують по EUR50 млн в спільний грантовий фонд оборонних інновацій Brave BraveTech EU

Нардепу Шевченку повідомлено про нову підозру - в шахрайстві на десятки мільйонів

Україна та Італія уклали план дій для відновлення водогосподарської інфраструктури і розбудови європейської системи моніторингу повітря – глава Міндовкілля

Негода знеструмила 438 населених пунктів у п'яти областях, енергоспоживання знизилось внаслідок похолодання – "Укренерго"

Вихідні в Україні будуть теплими і без опадів, лише на Лівобережжі місцями короткочасний дощ

ОГТСУ та італійська Snam S.p.A. в рамках URC-2025 підписали меморандум про транспортування газу з використанням українських ПСГ

GORO Mountain Resort в Карпатах розпочав реалізацію проєкту системи електропостачання вартістю EUR11 млн

ЦПД повідомляє про удар по Луховицькому авіазаводу в РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА