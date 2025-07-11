ЄБРР надасть Winner Leasing кредит до EUR10 млн для підтримки бізнесу

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надасть компанії Winner Leasing кредит на суму до EUR10 млн для підтримки бізнесу, повідомляється на сайті банку.

Згідно з повідомленням, рада директорів схвалила відповідний проєкт 8 липня.

Як повідомлялось, кредит буде використано Winner Leasing LLC для підтримки постачання послуг лізингу в Україні. Кредит надається в рамках Програми стійкості та засобів до існування.

"Проект допоможе WL підтримувати стійку базу фінансування під час кризи та забезпечити постійний доступ до фінансування приватних малих та середніх підприємств, які постраждали від війни, що триває в Україні", - зазначав ЄБРР.

Крім того, компанія також отримає технічну підтримку ЄБРР щодо розширення можливостей для життя та навчання працюючих жінок (Gender SMART).

ТОВ "Віннер Лізинг", засноване 2016 року, надає послуги фінансового та оперативного лізингу. Є частиною Winner Group Ukraine, заснованої у 1992 році та існуючого клієнта ЄБРР з 2021 року.

Winner Group Ukraine, зокрема, офіційний імпортер в Україні автомобілів Ford, Volvo, Jaguar, Land Rover, MG и Porsche, ексклюзивний представник Bentley. Має більш ніж 50 дилерів в Україні.

ТОВ "Віннер Лізинг", за даними opendatabot, 2024 року збільшила дохід майже вдвічі порівняно з 20233 роком – до 272,9 млн грн за зниження чистого прибутку на 43% - до 62,3 млн грн.

Власниками ТОВ "Віннер Лізинг" є "Віннер оф Юкрейн, Інк." (99%) та "Віннер Груп Юкрейн, Інк." (обидва США), а кінцевими бенефіціарами - Вадас Александра та Майкл Джон Гинянські.