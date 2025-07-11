Інтерфакс-Україна
Події
10:34 11.07.2025

Україна готова продовжувати робити внесок у глобальну продовольчу безпеку – Сибіга на зустрічі з ФАО

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Україна готова продовжувати робити внесок у глобальну продовольчу безпеку – Сибіга на зустрічі з ФАО
Фото: https://x.com/andrii_sybiha/

Україна зацікавлена у поглибленні співпраці з питань розмінування, продовольчих систем і переробки сільгосппродукції, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на зустрічі із генеральним директором Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Цюй Дуньюєм.

"Я зазначив, що повне припинення вогню та свобода судноплавства мають вирішальне значення для забезпечення повноцінного внеску України у глобальну продовольчу безпеку", – написав він у соцмережі "X".

Міністр підкреслив, що Україна підтверджує свою готовність продовжувати робити внесок у глобальну продовольчу безпеку та ключові принципи організації як відданий член Ради ФАО.

Сибіга також поінформував главу ФАО про продовження реалізації ініціативи президента Володимира Зеленського "Зерно з України" (Grain from Ukraine), а також ініціативи "Їжа з України" (Food from Ukraine) для допомоги народу Сирії.

Глава українського МЗС подякував FAO за підтримку українських громад, які постраждали від російської агресії.

Теги: #оон #зустріч #сибіга

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