Інтерфакс-Україна
Події
09:41 11.07.2025

"Укрзалізниця" отримала 58 систем доочищення води

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"Укрзалізниця" отримала 58 систем доочищення води

АТ "Укрзалізниця" отримало 58 сучасних систем доочищення води, повідомляє пресслужба.

На її  Facebook-сторінці в п’ятницю зазначається, що пасажири можуть набрати воду в пляшку в приміщеннях вокзалів, зокрема в залах очікування, пунктах незламності та холах.

В "УЗ" наголосили, що очищена вода доступна на 29 вокзалах, а саме: Київ-Пасажирський, Чернігів, Дарниця, Житомир, Ніжин, Вінниця, Хмельницький, Козятин, Жмеринка, Запоріжжя-1, Дніпро-Головний, Кривий Ріг, Павлоград-1, Синельникове-1, П’ятихатки, Кам’янське-Пасажирське, Слов’янськ, Краматорськ, Рівне, Луцьк, Шевченко, Помічна, Олександрія, Черкаси, Львів, Тернопіль, Одеса, Миколаїв та Подільськ.

Планується завершити встановлення систем на інших вокзалах до 20 липня. 

"Воду можна використовувати навіть для приготування дитячих сумішей без кип’ятіння", - додали в пресслужбі.

Теги: #укрзалізниця #вода #системи_доочищення

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