Крапка в історії руйнування тунелю київського метро між "Либідською" та "Деміїівською" не поставлена – генпрокурор

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявляє, що розслідування справи про руйнування тунелю на Оболонсько-Теремківській лінії київського метрополітену, яка призвела до тривалої перерви в його роботі у 2023-24 роках, продовжується.

"Руйнування тунелю між "Деміївською" і "Либідською" — це про безвідповідальність. Вчора багато писали про кримінальне провадження щодо посадовця Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, так от: чиновники все прекрасно знали і розуміли, просто приховували факти і нічого не робили для виправлення ситуації. З дозволу слідчого у відео представлені окремі докази цього злочину. Крапка в цій історії не поставлена. Слідство триває", - написав Кравченко в Телеграм у п'ятницю вранці.

Як повідомлялося, 8 грудня 2023 року було припинено рух поїздів метрополітену між станціями "Теремки" та "Либідська" на Оболонсько-Теремківській лінії (М2, "синя лінія") з міркувань безпеки у зв'язку з розгерметизацією тунелю між станціями "Либідська" та "Деміївська" і появою тріщин у його стінах, що призвело до його підтоплення на зазначеній ділянці.

13 грудня було відновлено рух між станціями "Теремки" і "Деміївська" на Оболонсько-Теремківській лінії з інтервалом 13-17 хвилин. Таким чином, усі станції метро відновили роботу, проте неробочим залишився аварійний перегін між станціями "Либідська" і "Деміївська" і лінія залишилася розірваною до завершення ремонтних робіт.

6 листопада 2024 року рух лінією був відновлений в звичайному режимі.

10 липня 2025 року Національна поліція України повідомила про висунення підозри повідомили директору одного з департаментів Київської міської державної адміністрації (КМДА), який, за даними слідства, проігнорував загрозу аварійної ситуації на "синій лінії" київського метро в грудні 2023 року, що спричинило збитки бюджету столиці на понад 164 млн грн. Слідчі повідомили чиновнику про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Раніше, у липні 2024 року, повідомлено про підозру начальнику служби колії, тунельних споруд та головному інженеру КП "Київський метрополітен". У листопаді 2024 року про підозру повідомлено колишньому керівнику КП "Київський метрополітен" за фактом неналежного виконання службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що призвело до підтоплення і розгерметизації тунелів між станціями метро.