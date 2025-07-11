Інтерфакс-Україна
Події
09:31 11.07.2025

Крапка в історії руйнування тунелю київського метро між "Либідською" та "Деміїівською" не поставлена – генпрокурор

2 хв читати
Крапка в історії руйнування тунелю київського метро між "Либідською" та "Деміїівською" не поставлена – генпрокурор

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявляє, що розслідування справи про руйнування тунелю на Оболонсько-Теремківській лінії київського метрополітену, яка призвела до тривалої перерви в його роботі у 2023-24 роках, продовжується.

"Руйнування тунелю між "Деміївською" і "Либідською" — це про безвідповідальність. Вчора багато писали про кримінальне провадження щодо посадовця Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, так от: чиновники все прекрасно знали і розуміли, просто приховували факти і нічого не робили для виправлення ситуації. З дозволу слідчого у відео представлені окремі докази цього злочину. Крапка в цій історії не поставлена. Слідство триває", - написав Кравченко в Телеграм у п'ятницю вранці.

Як повідомлялося, 8 грудня 2023 року було припинено рух поїздів метрополітену між станціями "Теремки" та "Либідська" на Оболонсько-Теремківській лінії (М2, "синя лінія") з міркувань безпеки у зв'язку з розгерметизацією тунелю між станціями "Либідська" та "Деміївська" і появою тріщин у його стінах, що призвело до його підтоплення на зазначеній ділянці.

13 грудня було відновлено рух між станціями "Теремки" і "Деміївська" на Оболонсько-Теремківській лінії з інтервалом 13-17 хвилин. Таким чином, усі станції метро відновили роботу, проте неробочим залишився аварійний перегін між станціями "Либідська" і "Деміївська" і лінія залишилася розірваною до завершення ремонтних робіт.

6 листопада 2024 року рух лінією був відновлений в звичайному режимі.

10 липня 2025 року Національна поліція України повідомила про висунення підозри повідомили директору одного з департаментів Київської міської державної адміністрації (КМДА), який, за даними слідства, проігнорував загрозу аварійної ситуації на "синій лінії" київського метро в грудні 2023 року, що спричинило збитки бюджету столиці на понад 164 млн грн. Слідчі повідомили чиновнику про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Раніше, у липні 2024 року, повідомлено про підозру начальнику служби колії, тунельних споруд та головному інженеру КП "Київський метрополітен". У листопаді 2024 року про підозру повідомлено колишньому керівнику КП "Київський метрополітен" за фактом неналежного виконання службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що призвело до підтоплення і розгерметизації тунелів між станціями метро.

Теги: #київ #руйнування #кравченко_руслан #розслідування #метро

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:31 11.07.2025
У Києві до 28 зросла кількість постраждалих внаслідок вчорашньої атаки РФ – Ткаченко

У Києві до 28 зросла кількість постраждалих внаслідок вчорашньої атаки РФ – Ткаченко

21:34 10.07.2025
У Києві кількість поранених зросла до 26 – Ткаченко

У Києві кількість поранених зросла до 26 – Ткаченко

21:02 10.07.2025
В Києві в результаті атаки загинули двоє людей, відомо про 25 постраждалих, триває ліквідація наслідків

В Києві в результаті атаки загинули двоє людей, відомо про 25 постраждалих, триває ліквідація наслідків

20:12 10.07.2025
Загальна сума встановлених збитків у справі про зловживання в КМДА сягнула 196,4 млн грн – Кравченко

Загальна сума встановлених збитків у справі про зловживання в КМДА сягнула 196,4 млн грн – Кравченко

18:48 10.07.2025
Кількість постраждалих в Києві через повітряну атаку РФ зросла до 25 – Ткаченко

Кількість постраждалих в Києві через повітряну атаку РФ зросла до 25 – Ткаченко

14:31 10.07.2025
Число постраждалих через масовану повітряну атаку РФ на Київ зросло до 22 осіб – КМВА

Число постраждалих через масовану повітряну атаку РФ на Київ зросло до 22 осіб – КМВА

14:26 10.07.2025
Посадовцю КМДА повідомили про підозру через аварію в метро між станціями "Деміївська" та "Либідська", яка коштувала місту понад 164 млн грн

Посадовцю КМДА повідомили про підозру через аварію в метро між станціями "Деміївська" та "Либідська", яка коштувала місту понад 164 млн грн

12:51 10.07.2025
Київський фунікулер 14 липня зачинять на плановий ремонт

Київський фунікулер 14 липня зачинять на плановий ремонт

12:40 10.07.2025
Будівлю Київської митниці пошкоджено в результаті російського обстрілу

Будівлю Київської митниці пошкоджено в результаті російського обстрілу

12:09 10.07.2025
За фактом убивства співробітника СБУ в Голосіївському районі Києва відкрите кримінальне провадження

За фактом убивства співробітника СБУ в Голосіївському районі Києва відкрите кримінальне провадження

ВАЖЛИВЕ

Генштаб зафіксував впродовж доби 214 бойових зіткнень

Окупанти за добу втратили 1040 осіб та 344 од. автотехніки - Генштаб

Зеленський закликає посилити санкції на РФ та запобігти планам Путіна збільшити армію з 1,2 до 1,5 млн

Україна знайшла рішення збивати 700-1000 БпЛА щодня дронами-перехоплювачами, потрібні фінанси партнерів – Зеленський

Зеленський розмірковує над призначенням міністра оборони Умєрова послом в США

ОСТАННЄ

Лісовий: освіта є одним із пріоритетів одразу після оборони

Заступника командира однією з в/ч Чернігівщини підозрюють у завданні державі 25 млн грн збитків на закупівлі деревини

Росія під час нічного бомбардування пошкодила 3 клініки в Харківській області

На Донеччині у четвер 7 жителів загинуло, ще 9-х поранено внаслідок російської агресії

Україна готова продовжувати робити внесок у глобальну продовольчу безпеку – Сибіга на зустрічі з ФАО

Дуда в день пам'яті про "жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА" заявив, що стосунки з українцями можна будувати "тільки на основі правди"

Рубіо зустрінеться з міністром закордонних справ Китаю у Малайзії - ЗМІ

ДБР проводить обшуки у ексміністра Кубракова – джерело

Мінкультури з партнерами в Римі презентували Альянс культурної стійкості, Фонд спадщини України та Team Europe Ukraine

Трамп планує зробити заяву щодо санкцій проти РФ в понеділок – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА