ЄБРР виділить $25 млн в новий Rebuild Ukraine Fund від Dragon Capital

Європейський банк реконструкції та розвитку 4 липня схвалив виділення $25 млн в новий фонд приватних інвестицій Rebuild Ukraine Fund, який створює інвестиційна компанія Dragon Capital.

"Фонд здійснюватиме інвестиції в акціонерний капітал та пов'язані з ним акціонерні інвестиції в малі та середні компанії та компанії середньої капіталізації в Україні з метою забезпечення довгострокового зростання капіталу", – зазначається у повідомленні на сайті банку.

Згідно з ним заявлений розмір фонду – $250 млн.

Dragon Capital - одна з найбільших інвестгруп в Україні у сфері інвестицій та фінансових послуг, що надає повний спектр інвестиційно-банківських і брокерських послуг, прямих інвестицій, управління активами інституційних, корпоративних і приватних клієнтів. Компанія заснована 2000 року в Києві. За словами засновника та керівника Томаша Фіали, наразі до портфелю інвестицій групи входять майже 50 різних компаній або проєктів нерухомості. Компанія за 2015-го по 2021 рік інвестувала в Україну близько $700 млн без урахування реінвестицій та планує інвестувати $100 млн у 2025 році.

Як повідомлялося, ЄБРР та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) планують також внести відповідно EUR60 млн та EUR40 млн в капітал нового Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I із заявленим цільовим розміром EUR350 млн. ЄІБ наприкінці червня вказав, що проєкт знаходиться на стадії оцінки, тоді як рада директорів ЄБРР планує розглянути його 24 вересня цього року.

"Фонд інвестуватиме в інфраструктурні проєкти (насамперед у галузі відновлюваної енергетики, сталого транспорту та цифрової інфраструктури) в Україні. ЄБРР виступатиме якірним інвестором, і очікується, що участь ЄБРР у Фонді сприятиме залученню капіталу для реалізації проєктів сталої інфраструктури в Україні", – зазначив ЄБРР на своєму сайті.

Ініціатором фонду в інформації ЄБРР названий Amber Fund Management Ltd (Велика Британія), але до процесу його створення, як свідчить заява, залучена також інвестгрупа Dragon Сapital.