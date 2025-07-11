"Укрзалізниця" отримає EUR54 млн гранти на генерацію, безбар'єрність та ветеранів-залізничників – URC2025

Національний залізничний оператор "Укрзалізниця" отримає гранти на загальну суму EUR54 млн, з яких EUR41 млн – на розвиток та забезпечення генерації.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", такий спільний проєкт з Європейським банком реконструкції та розвитку було оголошено та підписано на транспортному круглому столі в рамках Конференції з відновлення України URC2025 в Римі.

Зазначається, що з цієї суми EUR10 буде спрямовано на проєкти безбар’єрності на вокзалах, а EUR3 млн – на підтримку ветеранів-залізничників.