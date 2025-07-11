Інтерфакс-Україна
Події
00:51 11.07.2025

Зеленський обговорив із сенаторами Гремом і Блюменталем підтримку України та санкційний тиск на РФ

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Президент України Володимир Зеленський в межах URC-2025 провів зустріч з американським сенатором від Республіканської партії, головою бюджетного комітету Сенату США Ліндсі Гремом і сенатором від Демократичної партії Річардом Блюменталем, обговоривши підтримку України та санкційний тиск на РФ.

Під час зустрічі йшлося про продовження постачання озброєння з боку США та спільне виробництво зброї. Президент підтвердив, що Україна готова закупити у Сполучених Штатів великий оборонний пакет.

"Зараз наш пріоритет – посилення протиповітряної оборони. Росія хоче вийти на застосування тисячі дронів за одну атаку. Тому важливо нарощувати захист, особливо інвестувати в дрони-перехоплювачі", - написав Зеленський.

Одне з головних питань обговорення – посилення санкційного тиску на Росію, яка попри величезні втрати не демонструє жодного бажання припиняти свою агресію проти України.

Крім того, сторони обговорили важливість єдності США та Європи в підходах до подолання російської загрози.

Глава держави подякував їм за участь у Конференції з питань відновлення України та в засіданні коаліції охочих, на якому також був присутній спецпредставник Президента США з питань України Кіт Келлог. Представники Сполучених Штатів уперше взяли участь у зустрічі коаліції охочих.

Джерела: https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-obgovoriv-iz-senatorami-gremom-i-blyumen-98989

https://t.me/V_Zelenskiy_official/15070

Теги: #підтримка #санкції #зеленський

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