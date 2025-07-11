Інтерфакс-Україна
Події
00:42 11.07.2025

Трамп уперше з моменту повернення до влади надішле зброю Україні – ЗМІ

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Президент Дональд Трамп уперше після свого повернення на посаду направить зброю до Києва в рамках президентських повноважень за програмою PDA, повідомляє Reuters посилаючись на джерела.

Очікується, що пакет на суму близько $300 млн може включати ракети Patriot та інше озброєння. Раніше адміністрація Трампа надсилала лише зброю, схвалену Джозефом Байденом, повідомляє агенство.

Джерело: https://www.reuters.com/world/europe/trump-use-presidential-authority-send-weapons-ukraine-sources-say-2025-07-10/

Теги: #зброя #трамп

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