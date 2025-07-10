Інтерфакс-Україна
Події
20:05 10.07.2025

На Харківщині триває ліквідація 3 лісових пожеж, що охопили понад 100 га

1 хв читати
На Харківщині триває ліквідація 3 лісових пожеж, що охопили понад 100 га

Станом на 17:00 підрозділи ДСНС спільно працівниками лісгоспів та вогнеборцями місцевої пожежної охорони продовжують ліквідовувати 3 масштабні лісові пожежі в Ізюмському та Берестинському районах Харківської області.

Як повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області, у Борівському лісництві неподалік с. Підлиман горить лісова підстилка на площі понад 62 га. До ліквідації пожежі залучено 79 рятувальників та 18 одиниць техніки ДСНС, а також 2 пожежні модулі, 3 одиниці техніки та 10 працівників лісгоспу. Крім того, на місці події працюють сапери ДСНС, задачею яких є перевірка території, проїзних шляхів та протипожежних розривів задля убезпечення шляхів пересування пожежної техніки.

У Петрівському лісництві неподалік с. Рудневе Ізюмського району горить хвойна підстилка на площі 30 га. До ліквідації пожежі залучено 44 рятувальники, 10 одиниць техніки ДСНС, а також 7 працівників та 2 одиниці техніки лісового господарства.

У Старовірівському лісництві неподалік с. Миколаївка Старовірівської громади горить ліс на площі 15 га та чагарники на площі 20 га. До ліквідації пожежі залучено 55 рятувальників та 11 одиниць техніки ДСНС, а також відділення Слобожанської місцевої пожежної охорони, 20 працівників та 6 одиниць техніки лісового господарства.

Теги: #харківська_область #пожежі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:21 10.07.2025
Окупанти обстріляли Мирне на Харківщині, постраждали двоє мирних мешканців

Окупанти обстріляли Мирне на Харківщині, постраждали двоє мирних мешканців

09:19 10.07.2025
Двоє мирних мешканців постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківщини

Двоє мирних мешканців постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківщини

14:59 09.07.2025
Через ворожий удар по Печенізькій громаді на Харківщині спалахнули 2 будинки

Через ворожий удар по Печенізькій громаді на Харківщині спалахнули 2 будинки

21:21 08.07.2025
Внаслідок ворожих ударів по Купʼянську одна людина загинула, ще двоє постраждали

Внаслідок ворожих ударів по Купʼянську одна людина загинула, ще двоє постраждали

09:03 08.07.2025
Одна людина загинула, ще 39 постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківщини

Одна людина загинула, ще 39 постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківщини

14:12 06.07.2025
На Харківщині автівка наїхала на вибухонебезпечний предмет, шпиталізовано двох літніх чоловіків

На Харківщині автівка наїхала на вибухонебезпечний предмет, шпиталізовано двох літніх чоловіків

08:28 06.07.2025
Через атаку ворожих БпЛА Запоріжжя спалахнули масштабні пожежі, постраждала 90-річна жінка - ДСНС

Через атаку ворожих БпЛА Запоріжжя спалахнули масштабні пожежі, постраждала 90-річна жінка - ДСНС

09:07 05.07.2025
Внаслідок обстрілів на Харківщині одна людина загинула, 15 постраждали, серед них двоє дітей

Внаслідок обстрілів на Харківщині одна людина загинула, 15 постраждали, серед них двоє дітей

09:45 04.07.2025
У Києві високий рівень забруднення повітря через російську повітряну атаку

У Києві високий рівень забруднення повітря через російську повітряну атаку

09:17 04.07.2025
На Харківщині п'ятеро постраждалих внаслідок ворожих обстрілів

На Харківщині п'ятеро постраждалих внаслідок ворожих обстрілів

ВАЖЛИВЕ

Україна знайшла рішення збивати 700-1000 БпЛА щодня дронами-перехоплювачами, потрібні фінанси партнерів – Зеленський

Зеленський розмірковує над призначенням міністра оборони Умєрова послом в США

Обговорення зустрічі з РФ на рівні лідерів можливо після виконання домовленостей про обміни

Німеччина готова оплатити два "Петріоти", Норвегія – один, інші країни також готові допомогти і чекають готовності виробника

Україна на коаліції охочих домовилась про купівлю зброї в Європі та США, зокрема, систем ППО та ракет для них

ОСТАННЄ

Україна знайшла рішення збивати 700-1000 БпЛА щодня дронами-перехоплювачами, потрібні фінанси партнерів – Зеленський

В Києві в результаті атаки загинули двоє людей, відомо про 25 постраждалих, триває ліквідація наслідків

Зеленський розмірковує над призначенням міністра оборони Умєрова послом в США

На Київщині через негоду знеструмлено понад 57 тис клієнтів

Обговорення зустрічі з РФ на рівні лідерів можливо після виконання домовленостей про обміни

Німеччина готова оплатити два "Петріоти", Норвегія – один, інші країни також готові допомогти і чекають готовності виробника

Загальна сума встановлених збитків у справі про зловживання в КМДА сягнула 196,4 млн грн – Кравченко

Майбутнє Німеччини тісно пов'язане з Україною - Мерц

Україна на коаліції охочих домовилась про купівлю зброї в Європі та США, зокрема, систем ППО та ракет для них

Зеленський заявив про наявність всіх необхідних політичних сигналів про відновлення постачання військової допомоги США

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА