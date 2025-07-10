На Харківщині триває ліквідація 3 лісових пожеж, що охопили понад 100 га

Станом на 17:00 підрозділи ДСНС спільно працівниками лісгоспів та вогнеборцями місцевої пожежної охорони продовжують ліквідовувати 3 масштабні лісові пожежі в Ізюмському та Берестинському районах Харківської області.

Як повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області, у Борівському лісництві неподалік с. Підлиман горить лісова підстилка на площі понад 62 га. До ліквідації пожежі залучено 79 рятувальників та 18 одиниць техніки ДСНС, а також 2 пожежні модулі, 3 одиниці техніки та 10 працівників лісгоспу. Крім того, на місці події працюють сапери ДСНС, задачею яких є перевірка території, проїзних шляхів та протипожежних розривів задля убезпечення шляхів пересування пожежної техніки.

У Петрівському лісництві неподалік с. Рудневе Ізюмського району горить хвойна підстилка на площі 30 га. До ліквідації пожежі залучено 44 рятувальники, 10 одиниць техніки ДСНС, а також 7 працівників та 2 одиниці техніки лісового господарства.

У Старовірівському лісництві неподалік с. Миколаївка Старовірівської громади горить ліс на площі 15 га та чагарники на площі 20 га. До ліквідації пожежі залучено 55 рятувальників та 11 одиниць техніки ДСНС, а також відділення Слобожанської місцевої пожежної охорони, 20 працівників та 6 одиниць техніки лісового господарства.