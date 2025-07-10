Лідери країн коаліції охочих домовилися розробити колективний план бюджетної підтримки України у 2026 році – заява

Лідери держав та міжнародних організацій – членів коаліції охочих під час зустрічі в четвер підкреслили важливість забезпечення фінансової та економічної підтримки України.

"Вони домовилися розробити колективний план бюджетної підтримки України у 2026 році", - йдеться в заяві лідерів Великої Британії, Франції та України за підсумками зустрічі коаліції охочих.

Вони також визнали, що вільне та безпечне судноплавство в Чорному морі зміцнить економіку України та відновить продовольчу безпеку, і підтвердили свою готовність підтримувати зусилля з розмінування Чорного моря.

"Лідери також домовилися продовжувати вивчати всі законні шляхи для забезпечення того, щоб Росія заплатила за шкоду, якої вона завдала Україні, включно з розглядом подальших варіантів використання доходів від заморожених суверенних активів Росії", - йдеться в заяві.