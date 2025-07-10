Інтерфакс-Україна
Події
19:28 10.07.2025

Коаліція охочих надаватиме пріоритет військовій та фінансовій підтримці України, поки триває агресія РФ – заява

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Коаліція охочих надаватиме пріоритет військовій та фінансовій підтримці України, поки триває агресія РФ – заява

Лідери держав та міжнародних організацій – членів коаліції охочих під час зустрічі в четвер наголосили, що сильні Збройні сили України є основною гарантією суверенітету та безпеки країни.

"Вони домовилися, що, поки триває агресія Росії, ця група надаватиме пріоритет забезпеченню України військовою та фінансовою підтримкою, необхідною для її оборони в поточній боротьбі. Крім того, вони підтвердили домовленість про надання Україні військової підтримки на суму щонайменше EUR40 млрд у 2025 році, що відповідає зобов’язанням, взятим на себе Альянсом НАТО у 2024 році. Вони домовилися працювати через Контактну групу з питань оборони України, Ініціативу НАТО з безпекової допомоги і навчання для України (NSATU) та коаліції спроможностей, щоб прискорити підтримку майбутніх ЗСУ", - йдеться в заяві лідерів Великої Британії, Франції та України за підсумками зустрічі коаліції охочих.

 

Теги: #коаліція_охочих

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