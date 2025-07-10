Коаліція охочих спланувала заходи безпеки для України, посилить санкції проти РФ – Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що коаліція охочих спланувала заходи безпеки для України і посилить економічний тиск на Росію, щоб змусити її припинити вогонь і сісти за стіл переговорів.

"Висновки чіткі: планування заходів безпеки для України готове. Разом ми продовжуємо економічну та військову підтримку України. Ми посилимо економічний тиск на Росію, включаючи санкції, щоб змусити її погодитися на припинення вогню та посадити її за стіл переговорів", - написав Стубб в соцмережі Х у четвер.

Він назвав зустріч Коаліції бажаючих за участю 30 союзників та партнерів, вперше включаючи представників Сполучених Штатів, корисною.