Інтерфакс-Україна
Події
18:46 10.07.2025

Верховний комісар ООН Гранді: українські біженці тікають не від уряду чи внутрішнього конфлікту, а від російських бомб

1 хв читати
Верховний комісар ООН Гранді: українські біженці тікають не від уряду чи внутрішнього конфлікту, а від російських бомб

Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді заявляє, що українські біженці відрізняються від інших тим, що тікають не від уряду чи внутрішнього конфлікту, а від російських бомб.

"Не забуваймо, що українські біженці, на відміну від інших країн, не тікають з України від уряду або внутрішнього конфлікту, вони тікають від російських бомб. Вони залишаються біженцями, але відрізняються від інших", - сказав Гранді на панельній дискусії на Конференції з відновлення України (URC2025) у Римі (Італія) в четвер.

Він зауважив, що складно спрогнозувати скільки людей повернеться, бо це буде залежати від розвитку воєнної ситуації.

"Але наша інформація говорить нам, що 65% людей кажуть, що хочуть повернутися, можливо не зараз, але коли це дозволить ситуація. Це достатньо високий відсоток", - додав він.

В то й же час він підкреслив, що з плином часу цей процес стає дедалі складнішим, особливо коли мова йде про молоде покоління.

Крім того, він позитивно відгукнувся про українську політику щодо повернення людей і до ідеї "Хабів єдності".

Теги: #оон #гранді #біженці

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:12 09.07.2025
Комісія ООН з розслідування порушень в Україні закликає до подання матеріалів

Комісія ООН з розслідування порушень в Україні закликає до подання матеріалів

19:15 05.07.2025
Генсек ООН Гуттеріш засудив нову хвилю ударів РФ по Україні та застеріг від ризику ядерної безпеки

Генсек ООН Гуттеріш засудив нову хвилю ударів РФ по Україні та застеріг від ризику ядерної безпеки

01:27 05.07.2025
У Нідерландах українські переселенці платитимуть удвічі більше за притулок

У Нідерландах українські переселенці платитимуть удвічі більше за притулок

18:37 30.06.2025
В Україні в останні місяці зафіксовано суттєве зростання кількості жертв серед цивільних та порушень прав людини - ООН

В Україні в останні місяці зафіксовано суттєве зростання кількості жертв серед цивільних та порушень прав людини - ООН

17:07 30.06.2025
Задокументовані місією ООН злочини РФ потребують міжнародної реакції – МЗС

Задокументовані місією ООН злочини РФ потребують міжнародної реакції – МЗС

14:06 24.06.2025
Надання тимчасового захисту в ЄС біженцям з України у I кв.-2025 впало на 30,9% до I кв.-2024 – Євростат

Надання тимчасового захисту в ЄС біженцям з України у I кв.-2025 впало на 30,9% до I кв.-2024 – Євростат

11:06 17.06.2025
Переміщення українців не треба сприймати як постійну втрату людського капіталу - представниця УВКБ ООН

Переміщення українців не треба сприймати як постійну втрату людського капіталу - представниця УВКБ ООН

11:55 13.06.2025
Рада ЄС ухвалить політичне рішення продовжити дозвіл перебувати українським біженцям в ЄС до березня 2027

Рада ЄС ухвалить політичне рішення продовжити дозвіл перебувати українським біженцям в ЄС до березня 2027

20:46 27.05.2025
Чернишов про захист для українців у ЄС: Він має зберігатися до настання миру, але не може тривати вічно

Чернишов про захист для українців у ЄС: Він має зберігатися до настання миру, але не може тривати вічно

01:41 27.05.2025
У ЄС обговорюють поетапне згортання тимчасового захисту українських біженців

У ЄС обговорюють поетапне згортання тимчасового захисту українських біженців

ВАЖЛИВЕ

Лідери країн коаліції охочих домовилися розробити колективний план бюджетної підтримки України у 2026 році – заява

Лідери країн коаліції охочих домовились про підтримку ППО україни та фінансування перехоплювачів дронів – заява

Коаліція охочих надаватиме пріоритет військовій та фінансовій підтримці України, поки триває агресія РФ – заява

Лідери країн коаліції охочих домовилися посилити заходи проти воєнної економіки РФ та розробити подальші санкції – заява

Коаліція охочих спланувала заходи безпеки для України, посилить санкції проти РФ – Стубб

ОСТАННЄ

Лідери країн коаліції охочих домовилися розробити колективний план бюджетної підтримки України у 2026 році – заява

Лідери країн коаліції охочих домовились про підтримку ППО україни та фінансування перехоплювачів дронів – заява

Коаліція охочих надаватиме пріоритет військовій та фінансовій підтримці України, поки триває агресія РФ – заява

Лідери країн коаліції охочих домовилися посилити заходи проти воєнної економіки РФ та розробити подальші санкції – заява

Зеленський обговорив з прем'єром Фінлянції оборонну підтримку, будівництво укриттів і відновлення України

Коаліція охочих спланувала заходи безпеки для України, посилить санкції проти РФ – Стубб

Лубінець заявляє про необхідність підготовки механізмів повернення цивільних заручників із Росії

Норвегія та ПРООН виділяють $200 млн на "зелене" відновлення та підтримку енергетики України – Міненерго з URC-2025

Кількість постраждалих в Києві через повітряну атаку РФ зросла до 25 – Ткаченко

В МЗС Угорщини викликали посла України через смерть мобілізованого угорця, в Сухопутних військах кажуть, що той пішов у СЗЧ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА