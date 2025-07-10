Верховний комісар ООН Гранді: українські біженці тікають не від уряду чи внутрішнього конфлікту, а від російських бомб

Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді заявляє, що українські біженці відрізняються від інших тим, що тікають не від уряду чи внутрішнього конфлікту, а від російських бомб.

"Не забуваймо, що українські біженці, на відміну від інших країн, не тікають з України від уряду або внутрішнього конфлікту, вони тікають від російських бомб. Вони залишаються біженцями, але відрізняються від інших", - сказав Гранді на панельній дискусії на Конференції з відновлення України (URC2025) у Римі (Італія) в четвер.

Він зауважив, що складно спрогнозувати скільки людей повернеться, бо це буде залежати від розвитку воєнної ситуації.

"Але наша інформація говорить нам, що 65% людей кажуть, що хочуть повернутися, можливо не зараз, але коли це дозволить ситуація. Це достатньо високий відсоток", - додав він.

В то й же час він підкреслив, що з плином часу цей процес стає дедалі складнішим, особливо коли мова йде про молоде покоління.

Крім того, він позитивно відгукнувся про українську політику щодо повернення людей і до ідеї "Хабів єдності".