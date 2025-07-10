В МЗС Угорщини викликали посла України через смерть мобілізованого угорця, в Сухопутних військах кажуть, що той пішов у СЗЧ

Заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр заявив про виклик посла України в Будапешті через смерть українського військовослужбовця угорської національності, яка, за його твердженням, начебто сталася внаслідок побиття під час мобілізації.

"Сьогодні ми негайно викликаємо посла України в Будапешті після того, як українські рекрутери побили угорця в Закарпатській області під час примусової мобілізації, від отриманих травм він згодом помер. Згідно з повідомленнями, українські вербувальники побили чоловіка залізним прутом після того, як схопили його, заштовхали в мікроавтобус і відвезли до призовного пункту. Членам угорської сім'ї сказали, що все в порядку, але захоплений чоловік зрештою помер від отриманих травм", - написав Мадяр у Facebook у четвер.

При цьому він стверджує, що "угорця вбили в Україні через те, що він не хотів брати участь у війні" і за те, що той "не хотів брати участь у безглуздому вбивстві".

В свою чергу, в командуванні Сухопутних військ ЗСУ висловили співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця Йосипа Шебештеня, і зазначили, що той є громадянином України, був мобілізований до лав ЗСУ на законних підставах 14 червня після проходження медкомісії, яка визнала його придатним до військової служби, і з 15 червня проходив підготовку в одній з військових частин.

"18 червня 2025 року він самовільно залишив розташування військової частини, без зброї, що зафіксовано в офіційному акті службового розслідування. В подальшому з’ясовано, що 24.06.2025 року громадянин Шебештень Й.Й. особисто звернувся на приймальне відділення екстреної невідкладної допомоги Берегівської ЦРЛ, де останньому було встановлено діагноз: гостра реакція на стрес та проведено госпіталізацію на стаціонарне лікування до Обласного закладу з надання психіатричної допомоги м. Берегове (згідно медичної карти стаціонарного хворого, жодних тілесних ушкоджень при обстеженні не виявлено). Висновок судово-медичної експертизи підтверджує, що причиною смерті, яка настала 06.07.2025 року, стала тромбоемболія легеневої артерії, без ознак тілесних ушкоджень, які могли б свідчити про насильство", - йдеться в повідомленні.

В Сухопутних військах категорично відкинули припущення про примусову мобілізацію, жорстоке поводження або порушення прав людини з боку ТЦК та СП чи інших посадових осіб ЗСУ і заявили про відкритість до прозорого вивчення обставин ситуації.