Інтерфакс-Україна
Події
18:26 10.07.2025

"Енергоатом" домовився про будівництво в Україні заводу SMR та контейнерів для ВЯП за технологією Holtec – Котін з URC-2025

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"Енергоатом" домовився про будівництво в Україні заводу SMR та контейнерів для ВЯП за технологією Holtec – Котін з URC-2025

АЕК "Енергоатом" та Holtec International на полях URC-2025 у Римі підписали угоду, яка передбачає будівництво заводу з виробництва малих модульних реакторів (SMR) та контейнерів для відпрацьованого ядерного палива (ВЯП) за технологією Holtec, повідомив глава "Енергоатома" Петро Котін.

"Угода з Holtec – це також перспективна угода. Вона фіксує те, що ми плануємо з ними робити. Це завод з виробництва в Україні SMR за їхньою технологією. Також вони передають нам технологію виробництва контейнерів для ВЯП", – сказав Котін в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" після підписання документа.

Він нагадав, що за технологією Holtec побудоване Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП), яке постійно потребує нових контейнерів для нього.

"Контейнери потрібні постійно під відпрацьоване паливо. Вони зараз виробляються в Сполучених Штатах, а згодом ми будемо виробляти їх в Україні. Це буде дешевше", – пояснив глава "Енергоатома".

Як повідомлялося, "Енергоатом" та Westinghouse на полях URC-2025 у Римі фіналізували домовленості про виробництво в Україні ядерного палива за технологією американської компанії.

"Ми підписали меморандум, який закріплює все, що вже зроблено з Westinghouse (…). І це якраз була резюмуюча частина документів", – сказав Котін в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" після підписання меморандуму.

Україна не закуповує ядерне паливо в Росії з 2020 року, також відмовилася від запчастин для ядерних реакторів.

У червні 2022 року "Енергоатом" і Westinghouse підписали угоду про постачання ядерного палива для всіх АЕС України.

ЦСВЯП є автономною ядерною установкою, призначеною для тривалого зберігання ВЯП з Південноукраїнської, Хмельницької та Рівненської АЕС, яке до 2021 року вивозили на зберігання й переробку до Росію, що коштувало Україні приблизно $200 млн щорічно. Приймати паливо з цих АЕС ЦСВЯП мав із квітня 2022 року, але війна відкоригувала ці плани, і паливо до 2023 року, коли розпочалася його дослідна експлуатація, зберігалося на самих станціях.

Теги: #holtec #котін #енергоатом #угода

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