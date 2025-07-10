Інтерфакс-Україна
Події
18:24 10.07.2025

Держагентство відновлення та "Метінвест" на URC-2025 представили проєкт "Цитадель" сталевих укриттів для шкіл

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Держагентство відновлення та "Метінвест" на URC-2025 представили проєкт "Цитадель" сталевих укриттів для шкіл
Фото: https://metinvestholding.com

Державне агентство відновлення України разом з групою "Метінвест" на Ukraine Recovery Conference (URC)-2025 у Римі презентувало проєкт "Цитадель" - модульні сталеві підземні укриття, які встановлюватимуться в українських школах для захисту дітей під час повітряних тривог.

Згідно з пресрелізом, композицію з двох модулів-"криївок", обладнаних як шкільні укриття, під час конференції мали змогу оглянути всі відвідувачі конференції.

При цьому уточнюється, що проєкт "Цитадель" створено "Метінвестом" у партнерстві з Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України за підтримки Міністерства розвитку громад і територій.

"Ми вже маємо значний досвід у виробництві й застосуванні сталевих підземних укриттів - "криївок" для поясів оборони та операторів дронів, перший в історії України підземний шпиталь, командні центри бригад, які довели свою ефективність у бойових умовах. Тепер ми готові масштабувати ці рішення для шкіл. Це шлях до збереження нашого майбутнього, наших дітей", - зазначив операційний директор групи Олександр Мироненко.

За його словами, компанія інвестує у безпеку, у відновлення, бо це відповідальність групи "Метінвест": "Це принципова позиція нашого акціонера, Ріната Ахметова, і вона є основою нашого бізнесу", - підкреслив Мироненко.

"Цитадель" спроєктована з урахуванням особливостей освітнього середовища. Укриття - це циліндричні конструкції діаметром 2,4 м, які монтуються в землю на глибину до 5 м на шкільних подвір’ях або поруч із будівлями. Модуль для шкіл у межах проєкту "Цитадель" розрахований на 48 людей, а кілька модулів можна об'єднувати у складні конфігурації.

"Безпечні укриття в українських школах - життєва необхідність. Усі діти мають отримати надійний захист. "Цитадель" - саме таке рішення: швидке, ефективне, відповідає сучасним стандартам безпеки. Його можна застосовувати по всій країні", - сказав голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин.

Модульність і універсальність конструкції дає змогу адаптувати її до різних умов і об’єктів - шкіл, лікарень, промислових підприємств, житлових районів і прифронтових територій. Герметичні сталеві секції легко поєднуються в блоки, а монтаж займає лише кілька днів. Укриття можуть слугувати як тимчасовим, так і довготривалим рішенням. Всередині укриття передбачено місця для сидіння, за потреби - для сну, санвузол, освітлення, вентиляцію. Укриття автономне - витримує обстріли й не потребує підключення до зовнішніх джерел живлення та водопостачання.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних та металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні – у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, у країнах Європи. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) та "Смарт-холдинг" (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

Теги: #метінвест #проєкт #urc_2025

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