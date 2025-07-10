Зеленський відповів на петицію про декриміналізацію виробництва контенту для дорослих: пропозиції направлені до Ради

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Президент України Володимир Зеленський направив до Верховної Ради свої пропозиції у зв'язку з тим, що петиція на президентському сайті про декриміналізацію контенту для дорослих набрала необхідні 25 тис. голосів для подальшого розгляду.

"Повідомляю, що висловлені в електронній петиції пропозиції направлено до Верховної Ради України для опрацювання під час розгляду відповідного законопроєкту в установленому порядку", - йдеться у відповіді голови держави на петицію, датованій 8 липня.

Він зазначив, що вирішення піднятих в електронній петиції питань відноситься до компетенції Верховної Ради і повідомив, що наразі на розгляді парламенту перебуває проєкт закону №12191 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення його окремих положень про кримінальні правопорушення проти громадського порядку та моральності" від 11.11.2024, яким пропонується викласти у новій редакції статтю 301 Кримінального кодексу України і встановити кримінальну відповідальність виключно за ввезення в Україну творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру, кіно- та відеопродукції, комп’ютерних програм порнографічного характеру з метою їх збуту чи розповсюдження неповнолітнім або їх виготовлення, зберігання, перевезення чи інше переміщення з тією самою метою, або їх збут чи розповсюдження неповнолітнім.

Як повідомлялося, петиція була опублікована 27 червня 2025 року моделлю, що веде діяльність на онлайн-платформі для еротичного контенту OnlyFans, Світланою Дворніковою. Авторка стверджує, що за п’ять років своєї діяльності заплатила 40 млн грн податків, проте держава відкрила проти неї кримінальну справу за ст.301 ККУ (ввезення, виготовлення, збуту та розповсюдження порнографічних предметів). "Правоохоронці натякали, що за певну суму справа може зникнути. Я не одна така. Це наша реальність - до моделей OnlyFans приходять ті, хто мав би захищати закон, відкривають кримінальні справи і пропонують корупційні угоди", - підкреслює вона.

Враховуючи це, авторка петиції звернулась до Зеленського з проханням активізувати роботу над законопроєктом №12191 від 11 листопада 2024 року щодо вдосконалення окремих положень ККУ про кримінальні правопорушення проти громадського порядку та моральності. "Закликаю Вас публічно підтримати законопроєкт №12191, сприяти його внесенню до порядку денного Верховної Ради не завтра, не за місяць, не після війни — зараз. Час зупинити полювання на людей за діяльність без потерпілих, вивести справи проти моделей OnlyFans з-під кримінального переслідування та нарешті узгодити нашу правоохоронну практику з принципами правової держави, де те, що нікому не шкодить, не може бути злочином", - резюмує авторка петиції.

Під час збору голосів підтримати петицію закликали голова парламентського фінкомітету Данило Гетманцев та нардеп Ярослав Железняк.

2 липня петиція набрала необхідні 25 тис. голосів для подальшого розгляду.

24 грудня 2024 року парламентський комітет із питань правоохоронної діяльності рекомендував Раді ухвалити в першому читанні законопроєкт про декриміналізацію порнографії.