Інтерфакс-Україна
Події
18:15 10.07.2025

Зеленський відповів на петицію про декриміналізацію виробництва контенту для дорослих: пропозиції направлені до Ради

3 хв читати
Зеленський відповів на петицію про декриміналізацію виробництва контенту для дорослих: пропозиції направлені до Ради
Фото: https://www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський направив до Верховної Ради свої пропозиції у зв'язку з тим, що петиція на президентському сайті про декриміналізацію контенту для дорослих набрала необхідні 25 тис. голосів для подальшого розгляду.

"Повідомляю, що висловлені в електронній петиції пропозиції направлено до Верховної Ради України для опрацювання під час розгляду відповідного законопроєкту в установленому порядку", - йдеться у відповіді голови держави на петицію, датованій 8 липня.

Він зазначив, що вирішення піднятих в електронній петиції питань відноситься до компетенції Верховної Ради і повідомив, що наразі на розгляді парламенту перебуває проєкт закону №12191 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення його окремих положень про кримінальні правопорушення проти громадського порядку та моральності" від 11.11.2024, яким пропонується викласти у новій редакції статтю 301 Кримінального кодексу України і встановити кримінальну відповідальність виключно за ввезення в Україну творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру, кіно- та відеопродукції, комп’ютерних програм порнографічного характеру з метою їх збуту чи розповсюдження неповнолітнім або їх виготовлення, зберігання, перевезення чи інше переміщення з тією самою метою, або їх збут чи розповсюдження неповнолітнім.

Як повідомлялося, петиція була опублікована 27 червня 2025 року моделлю, що веде діяльність на онлайн-платформі для еротичного контенту OnlyFans, Світланою Дворніковою. Авторка стверджує, що за п’ять років своєї діяльності заплатила 40 млн грн податків, проте держава відкрила проти неї кримінальну справу за ст.301 ККУ (ввезення, виготовлення, збуту та розповсюдження порнографічних предметів). "Правоохоронці натякали, що за певну суму справа може зникнути. Я не одна така. Це наша реальність - до моделей OnlyFans приходять ті, хто мав би захищати закон, відкривають кримінальні справи і пропонують корупційні угоди", - підкреслює вона.

Враховуючи це, авторка петиції звернулась до Зеленського з проханням активізувати роботу над законопроєктом №12191 від 11 листопада 2024 року щодо вдосконалення окремих положень ККУ про кримінальні правопорушення проти громадського порядку та моральності. "Закликаю Вас публічно підтримати законопроєкт №12191, сприяти його внесенню до порядку денного Верховної Ради не завтра, не за місяць, не після війни — зараз. Час зупинити полювання на людей за діяльність без потерпілих, вивести справи проти моделей OnlyFans з-під кримінального переслідування та нарешті узгодити нашу правоохоронну практику з принципами правової держави, де те, що нікому не шкодить, не може бути злочином", - резюмує авторка петиції.

Під час збору голосів підтримати петицію закликали голова парламентського фінкомітету Данило Гетманцев та нардеп Ярослав Железняк.

2 липня петиція набрала необхідні 25 тис. голосів для подальшого розгляду.

24 грудня 2024 року парламентський комітет із питань правоохоронної діяльності рекомендував Раді ухвалити в першому читанні законопроєкт про декриміналізацію порнографії.

Теги: #зеленський #петиція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:21 10.07.2025
Зеленський обговорив з прем'єром Фінлянції оборонну підтримку, будівництво укриттів і відновлення України

Зеленський обговорив з прем'єром Фінлянції оборонну підтримку, будівництво укриттів і відновлення України

18:28 10.07.2025
Зеленський і Мерц обговорили збільшення інвестицій в українське виробництво дронів

Зеленський і Мерц обговорили збільшення інвестицій в українське виробництво дронів

16:55 10.07.2025
Зеленський на конференції з відновлення в Римі: це про наше спільне економічне зростання

Зеленський на конференції з відновлення в Римі: це про наше спільне економічне зростання

15:47 10.07.2025
На полях конференції URC-2025 в Римі укладено близько 200 угод на загальну суму біля EUR10 млрд – Зеленський

На полях конференції URC-2025 в Римі укладено близько 200 угод на загальну суму біля EUR10 млрд – Зеленський

13:21 10.07.2025
До URC2025 підготовлено біля 200 угод на EUR10 млрд – Зеленський

До URC2025 підготовлено біля 200 угод на EUR10 млрд – Зеленський

13:12 10.07.2025
Україна отримала та розвиває сучасну бойову авіацію за рекордно короткий час – Зеленський

Україна отримала та розвиває сучасну бойову авіацію за рекордно короткий час – Зеленський

13:07 10.07.2025
Зеленський заявив про плани залучити понад 30 країн та сотні компаній в українській сектор ППО та дронів

Зеленський заявив про плани залучити понад 30 країн та сотні компаній в українській сектор ППО та дронів

13:02 10.07.2025
РФ ніколи не готувалася до миру, Путін відкинув кожну мирну пропозицію і ескалює насильство – Зеленський

РФ ніколи не готувалася до миру, Путін відкинув кожну мирну пропозицію і ескалює насильство – Зеленський

09:50 10.07.2025
10 годинна тривога в Україні: РФ атакувала 18 ракетами, зокрема балістичними, та близько 400 ударними дронами

10 годинна тривога в Україні: РФ атакувала 18 ракетами, зокрема балістичними, та близько 400 ударними дронами

08:42 10.07.2025
Зеленський проведе зустрічі з представниками США у Римі – МЗС

Зеленський проведе зустрічі з представниками США у Римі – МЗС

ВАЖЛИВЕ

Лідери країн коаліції охочих домовились про підтримку ППО україни та фінансування перехоплювачів дронів – заява

Коаліція охочих надаватиме пріоритет військовій та фінансовій підтримці України, поки триває агресія РФ – заява

Лідери країн коаліції охочих домовилися посилити заходи проти воєнної економіки РФ та розробити подальші санкції – заява

Коаліція охочих спланувала заходи безпеки для України, посилить санкції проти РФ – Стубб

Норвегія та ПРООН виділяють $200 млн на "зелене" відновлення та підтримку енергетики України – Міненерго з URC-2025

ОСТАННЄ

Лідери країн коаліції охочих домовились про підтримку ППО україни та фінансування перехоплювачів дронів – заява

Коаліція охочих надаватиме пріоритет військовій та фінансовій підтримці України, поки триває агресія РФ – заява

Лідери країн коаліції охочих домовилися посилити заходи проти воєнної економіки РФ та розробити подальші санкції – заява

Коаліція охочих спланувала заходи безпеки для України, посилить санкції проти РФ – Стубб

Лубінець заявляє про необхідність підготовки механізмів повернення цивільних заручників із Росії

Норвегія та ПРООН виділяють $200 млн на "зелене" відновлення та підтримку енергетики України – Міненерго з URC-2025

Кількість постраждалих в Києві через повітряну атаку РФ зросла до 25 – Ткаченко

Верховний комісар ООН Гранді: українські біженці тікають не від уряду чи внутрішнього конфлікту, а від російських бомб

В МЗС Угорщини викликали посла України через смерть мобілізованого угорця, в Сухопутних військах кажуть, що той пішов у СЗЧ

Сибіга запросив нову главу МЗС Ліхтенштейну відвідати Україну

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА