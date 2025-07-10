Інтерфакс-Україна
Події
16:21 10.07.2025

Окупанти обстріляли Мирне на Харківщині, постраждали двоє мирних мешканців

1 хв читати
Окупанти обстріляли Мирне на Харківщині, постраждали двоє мирних мешканців
Фото: Харківська ОВА

ЗС РФ обстріляли з артилерії село Мирне Кіндрашівської громади Харківської області, постраждали двоє мирних мешканців , повідомив начальник ОВА ОлегСинєгубов.

"Вибухових поранень зазнав 57-річний чоловік. Його госпіталізували з пошкодженням голови та грудної клітини. Також медики на місці надали допомогу 66-річній жінці, яка мала гостру реакцію на стрес", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Теги: #атака_рф #постраждалі #харківська_область #синєгубов

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:52 10.07.2025
Кількість постраждалих через повітряну атаку РФ на Київ зросла до 24 людей – Ткаченко

Кількість постраждалих через повітряну атаку РФ на Київ зросла до 24 людей – Ткаченко

10:59 10.07.2025
Повітряні сили збили всі 8 балістичних "Іскандерів" та 6 крилатих ракет Х-101, що атакували Україну у четвер

Повітряні сили збили всі 8 балістичних "Іскандерів" та 6 крилатих ракет Х-101, що атакували Україну у четвер

09:19 10.07.2025
Двоє мирних мешканців постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківщини

Двоє мирних мешканців постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківщини

08:08 10.07.2025
Кількість постраждалих через масовану атаку російських БпЛА на Київ зросла до 16 – Кличко

Кількість постраждалих через масовану атаку російських БпЛА на Київ зросла до 16 – Кличко

05:35 10.07.2025
Кількість постраждалих через масовану атаку російських БпЛА на Київ зросла до 12 – Кличко

Кількість постраждалих через масовану атаку російських БпЛА на Київ зросла до 12 – Кличко

03:33 10.07.2025
Двоє постраждалих, пожежі в житловій та нежитловій забудові внаслідок нічної атаки російських дронів – Кличко

Двоє постраждалих, пожежі в житловій та нежитловій забудові внаслідок нічної атаки російських дронів – Кличко

14:59 09.07.2025
Через ворожий удар по Печенізькій громаді на Харківщині спалахнули 2 будинки

Через ворожий удар по Печенізькій громаді на Харківщині спалахнули 2 будинки

12:25 09.07.2025
Луцьк зазнав наймасованішої атаки з боку РФ за весь час повномасштабного вторгнення - Шмигаль

Луцьк зазнав наймасованішої атаки з боку РФ за весь час повномасштабного вторгнення - Шмигаль

10:31 09.07.2025
Єрмак про важливість далекобійності: Знищимо виробництва, не буде проблеми

Єрмак про важливість далекобійності: Знищимо виробництва, не буде проблеми

10:06 09.07.2025
У Харківській області 1 людина загинула, ще 4 постраждали внаслідок ворожих обстрілів минулої доби

У Харківській області 1 людина загинула, ще 4 постраждали внаслідок ворожих обстрілів минулої доби

ВАЖЛИВЕ

На полях конференції URC-2025 в Римі укладено близько 200 угод на загальну суму біля EUR10 млрд – Зеленський

Зусилля з відбудови України мають базуватися на збереженні суверенітету та демократичного правління – Келлог

Бомбардуючи мирні українські міста Росія демонструє своє небажання миру - Мелоні

Понад 80% українців живуть у хронічному стресі, послуги підтримки ментального здоров'я потрібні кожній громаді – перша леді

Україна отримала та розвиває сучасну бойову авіацію за рекордно короткий час – Зеленський

ОСТАННЄ

Мерц: Німеччина готова придбати у США системи Patriot для України

ЄС представив рекомендації щодо дотримання нового закону про ШІ

Пекін відреагував на затримання своїх громадян в Україні за шпигунство

Україна та Бельгія підписали меморандум про підтримку українського малого бізнесу – Сибіга

Проєкт модернізації Києво-Могилянської академії представлено на URC2025

Призупинення передачі деяких озброєнь Україні є технічним, а не політичним рішенням – Рубіо

На полях конференції URC-2025 в Римі укладено близько 200 угод на загальну суму біля EUR10 млрд – Зеленський

Велика Британія та Україна уклали угоду щодо виробництва 5 000 ракет ППО Thales

Зусилля з відбудови України мають базуватися на збереженні суверенітету та демократичного правління – Келлог

Бомбардуючи мирні українські міста Росія демонструє своє небажання миру - Мелоні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА