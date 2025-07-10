Окупанти обстріляли Мирне на Харківщині, постраждали двоє мирних мешканців

Фото: Харківська ОВА

ЗС РФ обстріляли з артилерії село Мирне Кіндрашівської громади Харківської області, постраждали двоє мирних мешканців , повідомив начальник ОВА ОлегСинєгубов.

"Вибухових поранень зазнав 57-річний чоловік. Його госпіталізували з пошкодженням голови та грудної клітини. Також медики на місці надали допомогу 66-річній жінці, яка мала гостру реакцію на стрес", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.