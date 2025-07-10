Інтерфакс-Україна
Події
16:11 10.07.2025

Україна та Бельгія підписали меморандум про підтримку українського малого бізнесу – Сибіга

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Україна та Бельгія підписали меморандум про підтримку українського малого бізнесу – Сибіга

Україна та Бельгія підписали меморандум про підтримку українського малого бізнесу, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Документ, який я підписав сьогодні, це про підтримку українського малого бізнесу, він матиме мати мультиплікаційний ефект. В рамках угоди український бізнес, який працює в Україні, зможе розраховувати на пільгові кредитні кошти", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи підписаний главою МЗС України та главою МЗС Бельгії Максимом Превотом.

Сибіга уточнив, що кошти, які виділяє Бельгія, будуть розміщені в українському банку і будуть видаватися як гранти українському малому бізнесу.

"Сьогодні ми підписали документ на EUR5 млн, але це лише початок", - сказав він.

"Це про робочі місця, це про податки, це про те, щоби наші співвітчизники поверталися додому", - сказав він.

Сибіга підкреслив, що "Бельгія дуже багато допомагає Україні, особливо в енергетиці, в захисті дітей під час навчального процесу". Зокрема, він відзначив, проект бомбосховища в одній із опорних шкіл Київської області, профінансований бельгійською стороною.

"Я привіз для мого колеги і товариша Максима Превота, міністра закордонних справ і віцепрем'єра Бельгії особливий подарунок від дітей з цієї школи. Ці діти намалювали малюночки в знак вдячності бельгійській стороні і міністру", - сказав Сибіга.

Теги: #україна #меморандум #бельгія #підтримка #малий_бізнес

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