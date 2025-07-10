Бомбардуючи мирні українські міста Росія демонструє своє небажання миру - Мелоні

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Продовжуючи бомбардувати мирні українські міста Росія демонструє своє небажання миру, вважає прем’ер-міністр Італії Джорджія Мелоні.

"Ми знаємо, наскільки важливо дозволити Україні продовжувати захищати себе, також і перш за все від все більш інтенсивних, все більш жорстоких атак, які продовжує Росія. Ці атаки ще раз підтверджують, наскільки віддана Москва власному баченню. З самого початку ми бачили, що Україна прийняла пропозицію про безумовне припинення вогню і сісти за стіл переговорів на високому рівні. З іншого боку такої готовності не було", - сказала вона на пресконференції на полях конференції URC-2025.

Мелоні зазначила, що через таку позицію РФ "Італія продовжуватиме підтримувати героїчний опір українського народу".

"Така підтримка буде продовжена також через кооперацію між оборонними галузями. Це одне з питань, яким ми займалися. Численні угоди, укладені сьогодні, показують, що ми, безумовно, хочемо продовжувати інвестувати в це", - сказала вона.