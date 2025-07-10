Інтерфакс-Україна
Події
15:13 10.07.2025

ВАКС продовжив тримання під вартою екскерівниці Хмельницької МСЕК із заставою у 56 млн грн

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ВАКС продовжив тримання під вартою екскерівниці Хмельницької МСЕК із заставою у 56 млн грн

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжив запобіжний захід ексочільниці Хмельницької МСЕК.

"Сьогодні, 10 липня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та продовжив екскерівниці Хмельницької МСЕК запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 7 вересня 2025 року включно", - йдеться у повідомленні у Телеграм-каналі у четвер.

Підозрюваній визначено заставу у розмірі 56 млн грн. У випадку внесення застави на підозрювану покладаються обов’язки.

Як повідомлялося, ДБР викрило голову Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу та її сина, який обіймав керівну посаду в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Хмельницькій області, на незаконному збагаченні. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн у різних валютах, брендові прикраси та коштовності.

Крім того, з’ясувалося, що сім'я топпосадовців володіє 30 об'єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, дев'ятьма елітними автомобілями, корпоративними правами на 48 млн грн, готельно-ресторанним комплексом майже на 3 тис. кв. м в одному з парків Хмельницького. За кордоном у їхній власності - нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках сім'я також накопичила майже $2,3 млн. Усі ці статки вони не внесли до своїх щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

Крупу затримали 5 жовтня 2024 року і повідомили про підозру в незаконному збагаченні.

Теги: #вакс #застава #хмельницький #мсек

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