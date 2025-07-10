Інтерфакс-Україна
Події
15:32 10.07.2025

Зусилля з відбудови України мають базуватися на збереженні суверенітету та демократичного правління – Келлог

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Зусилля з відбудови України мають базуватися на збереженні суверенітету та демократичного правління – Келлог

Спецпосланець президента США з питань України Кіт Келлог заявляє про необхідність збереження національного суверенітету України та демократичної форми правління для післявоєнної відбудови.

"Продовжуючи зусилля з формування бачення майбутнього, майбутньої реконструкції України, ми всі повинні діяти за єдиним набором принципів, які будуть керувати планом відновлення для України. Сьогодні я хотів би запропонувати вам, щоб центральний принцип будь-яких зусиль з відбудови України базувався на збереженні суверенітету національної держави та демократичного правління народу України", - сказав Келлог на пленарній сесії Конференції з відновлення України в Римі (URC2025) в четвер.

Він відзначив, що історично "розірвані війною країни ставали жертвами інтересів зовнішніх гравців під час фази реконструкції" для отримання прибутку.

"Існує також політична вразливість, з якою країни стикалися під час реконструкції, оскільки відновлення країни після спустошення та руйнування зрештою перешкоджає вибору, який шлях обере країна. Кожна з країн, представлених тут сьогодні, стикалася з такою політичною вразливістю", - сказав спецпосланець президента США, згадавши ініціативу "Відбудуй краще", реалізовану, зокрема, через ООН, ВООЗ, ВЕФ, після пандемії Covid-19.

"Ці ініціативи запровадили іншу систему глобального управління, таку як просування цілей сталого розвитку. Вона просунула в національних державах модель капіталізму зацікавлених сторін, яка надає багатонаціональним компаніям можливість впливати на соціальні та політичні системи громадян суверенних національних держав поза межами звичайного демократичного процесу, через інвестування в екологічне соціальне управління, яке сьогодні широко відоме як ESG-інвестування. Вона також ініціювала ширшу трансформаційну цифрову трансформацію в суспільстві, де технократія замінює або долає права громадян. У процесі відновлення після труднощів кожна з цих пропозицій є розширенням можливостей необраного багатостороннього органу та моделей глобального управління, які ще більше віддалені від прав та інтересів громадян суверенних національних держав", - вказав Келлог.

У зв'язку з цим він вказав, що ці ж ініціативи були рекомендовані для реконструкції України, "представляючи вибір того, як Україна відбудує своє суспільство".

"Тому, коли ми відбудовуємо Україну після спустошення та руйнування, це критичний час вибору. Це час вибору для українського народу та для міжнародних партнерів, частиною яких ми всі є. Який тип нації буде в Україні після відбудови? У своєму зверненні до Генеральної асамблеї ООН у 2018 році президент Трамп сказав, що у всьому світі відповідальні нації повинні захищатися від загроз суверенітету не лише з боку глобального управління, але й від інших нових форм примусу та панування. Цей самий принцип я заохочую сьогодні для України та українських партнерів для того, щоб підтримувати наші зусилля відбудови суверенної України", - сказав спецпосланець.

За словами Келлога, пріорітет зусиллям підсилення місцевого самоврядування, підприємництва, вільного ринку "допоможе відбудувати суверенну Україну, де пріоритетом буде система перевірок в демократичному суспільстві".

Теги: #суверенітет #келлог #сша #відновлення_україни

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