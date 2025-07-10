Інтерфакс-Україна
Події
14:48 10.07.2025

Мінсоцполітики розпочало тестування режим призначення базової соціальної допомоги

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Мінсоцполітики розпочало тестування режим призначення базової соціальної допомоги

Міністерство соціальної політики України розпочало тестування нового виду допомоги для отримувачів соціальних виплат.

"Міністерство соціальної політики працює над тим, щоб зробити соціальні виплати ще більш зручними та цифровізованими. Важливо, аби їх оформлення не вимагало від людей витрати додаткового часу на збір паперових довідок. Крім того, єдиний підхід до призначення допомоги дозволить родині не займатись оформленням декількох видів виплат. Саме тому з липня триває експеримент для наявних отримувачів соціальних допомог. Мета — пілотувати призначення виплат за єдиним принципом однієї допомоги (яка обʼєднує декілька діючих)", - йдеться у повідомленні міністерства.

Мова, зокрема, йде про тестовий режим призначення "базової соціальної допомоги" для отримувачів, які сьогодні вже мають одну або декілька з перерахованих допомог: державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям; державної допомоги на дітей одиноким матерям/батькам; допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях; тимчасової державну допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме.

Зазначається, що розмір допомоги прив'язаний до так званої базової величини, яка визначає, який обсяг мінімального доходу має бути на одну людину в родині.

"Тому розмір базової соціальної допомоги розраховується індивідуально (він дорівнює різниці між сукупним розміром базової величини для всіх членів сім'ї і середньомісячним сукупним доходом сім'ї)", - додали у відомстві.

У Мінсоцполітики розповіли, що розмір базової величини становить 4 500 грн і обраховується для кожного члена сім'ї наступним чином: для першого члена сім’ї, кожної дитини до 18 років і осіб з інвалідністю І або ІІ групи — 100% базової допомоги, тобто 4500 грн; для кожного наступного члена сім’ї — 70% базової величини, з корегуючими коефіцієнтами для пенсіонерів, залежно від стажу роботи.

"До прикладу: мати, яка не працює і не має доходів, та дитина 2-х років, які отримують наразі допомогу малозабезпеченим сім'ям та допомогу при народженні дитини, при оформленні БСД зможуть отримувати загально 9000грн (наразі вони отримують 6500 грн); родина з 5-х осіб (батько отримує мінімальну заробітну плату), мати і троє малолітніх дітей), які оформили допомогу при народженні дитини, допомогу багатодітним та допомогу малозабезпеченим, при оформленні базової соціальної допомоги загально отримають 14 010 грн. (наразі вони отримують 10500)", - пояснили у відомстві.

Зазначається, що родина, яка має право на базову соціальну допомогу, повинна обрати: отримувати новий вид допомоги або - ті "класичні" види допомог, які має зараз (наприклад, багатодітним сім’ям або малозабезпеченим родинам).

"Наразі призначення базової допомоги пілотується. У межах експериментального проєкту Пенсійний фонд України збиратиме зворотній зв'язок, щоб визначити, чи необхідні якісь зміни та покращення. У разі успішності цього інструменту, доступ до нього буде спрощено та розширено на інші категорії отримувачів", - йдеться в повідомленні.

Теги: #соцвиплати #тестування #мінсоцполітики

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