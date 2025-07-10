Посадовцю КМДА повідомили про підозру через аварію в метро між станціями "Деміївська" та "Либідська", яка коштувала місту понад 164 млн грн

Про підозру повідомили директору одного з департаментів Київської міської державної адміністрації (КМДА), який, за даними слідства, проігнорував загрозу аварійної ситуації на синій гілці київського метро в грудні 2023 року, що спричинило збитки бюджету столиці на понад 164 млн грн, повідомила Національна поліція України.

"У грудні 2023 року між станціями "Деміївська" та "Либідська" сталася аварійна ситуація, внаслідок якої було порушено герметичність конструкцій тунелю, що спричинило протікання води, потрапляння піску та підтоплення. Через загрозу безпеці пасажирів повністю зупинити рух потягів на окремих ділянках синьої гілки метро", - йдеться у повідомленні на сайті відомств в четвер.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що посадовець, відповідальний за контроль та координацію діяльності підприємств, згідно своїх обов’язків, мав брати участь у розгляді питань, пов’язаних з виникненням надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Попри обізнаність щодо загрози аварійної ситуації, яка могла призвести до руйнування елементів тунельної споруди, він не вжив жодних заходів для її усунення.

"Закриття станцій столичного метро, а також організація дублюючих маршрутів наземним транспортом коштувало бюджету столиці додаткових витрат – понад 164 млн грн", - зазначається в повідомленні.

Слідчі повідомили чиновнику про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Раніше, у липні 2024 року, повідомлено про підозру начальнику служби колії, тунельних споруд та головному інженеру КП "Київський метрополітен". У листопаді 2024 року про підозру повідомлено колишньому керівнику КП "Київський метрополітен" за фактом неналежного виконання службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що призвело до підтоплення і розгерметизації тунелів між станціями метро