Зеленський заявив про плани залучити понад 30 країн та сотні компаній в українській сектор ППО та дронів

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Президент України Володимир Зеленський заявив про намір залучити в український сектор виробництва безпілотників та систем протиповітряної оборони (ППО) понад 30 країн та декілька сотень компаній.

"Сьогодні на цій конференції представлені понад 30 країн та сотні компаній. І ми повинні досягти точки, коли сектор протиповітряної оборони та дронів України підтримуватиметься понад 30 країнами та сотнями компаній – не лише з України, але й з Європи, США та інших країн", - сказав Зеленський на пленарній сесії Конференції з відновлення України в Римі (URC2025) в четвер.

Він відзначив, що у конференції бере участь близько 500 компаній та закликав їх звернутись до української команди для отримання детальної інформації.

"Україна має одні з найсучасніших у світі технологій дронів як для наступу, так і для оборони. Ми готові поділитися цим досвідом і цими технологіями з нашими партнерами. Україні потрібні інвестиції – вам потрібні навички та технології. Все, що ми зараз будуємо для захисту України, допоможе захистити і вас", - зазначив голова держави.

Він наголосив, що РФ атакує Україну щоденно і тільки минулої ночі лише в Києві загинули двоє людей, а 16 отримали поранення. "Ми повинні зосередитися в першу чергу на тому, щоб зупинити російські дрони та ракети. Це означає збільшення поставок засобів протиповітряної оборони та інвестицій у дрони-перехоплювачі, системи протиповітряної оборони та ракети. Я закликаю всіх наших партнерів – збільшити ваші інвестиції. Коли Росія посилює свої атаки, ми не можемо мати дефіциту фінансування для виробництва дронів", - сказав Зеленський.