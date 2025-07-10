Інтерфакс-Україна
Події
11:58 10.07.2025

Президентка Єврокомісії, канцлер Німеччини та спецпосланець Трампа Келлог особисто беруть участь у URC2025

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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула на відкриття конференції з відновлення України URC2025 в Римі, хоча в цей день у Європейському парламенті планується голосування з питання вотум довіри, й напередодні у програмі передбачався її виступ онлайн.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", в кулуарах конференції фон дер Ляєн особисто правила текст виступу на відкритті конференції.

Окрім того участь в URC бере спецпосланець президента США Кіт Келлог, який напередодні мав зустріч у Римі із президентом Володимиром Зеленським.

На конференцію вже прибули канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єрка Італії -міністра Джорджія Мелоні, президент Чехії Петр Павел, прем’єр Польщі Дональд Туск.

Передбачаються також виступ прем’єрів Іспанії, Нідерландів, Албанії, Лівії, Мальти, Фінляндії, Греції, Чорногорії, Естонії, Литви, Болгарії, президентів Сербії та Молдови.

Загалом в URC2025 бере участь біля 4-5 тис. учасників та журналістів.

Теги: #урсула_ляєн #urc2025 #конференція

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