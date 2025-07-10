Інтерфакс-Україна
Події
10:51 10.07.2025

В Голосіївському районі столиці застрелили чоловіка, обставини встановлюються

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Тіло чоловіка із вогнепальними пораненнями знайдено в Голосіївському районі Києва в четвер, поліцейські встановлюють обставини стрілянини, повідомляє поліція Києва.

"Поліцейські встановлюють обставини стрілянини у Голосіївському районі Києва. Прибувши за викликом, правоохоронці виявили тіло чоловіка із вогнепальним пораненням", - йдеться в повідомленні поліції столиці в телеграм-каналі.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, співробітники карного розшуку, кінологи та інші служби.

 

Теги: #київ #вбивство #поліція

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