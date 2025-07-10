В Голосіївському районі столиці застрелили чоловіка, обставини встановлюються

Тіло чоловіка із вогнепальними пораненнями знайдено в Голосіївському районі Києва в четвер, поліцейські встановлюють обставини стрілянини, повідомляє поліція Києва.

"Поліцейські встановлюють обставини стрілянини у Голосіївському районі Києва. Прибувши за викликом, правоохоронці виявили тіло чоловіка із вогнепальним пораненням", - йдеться в повідомленні поліції столиці в телеграм-каналі.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, співробітники карного розшуку, кінологи та інші служби.