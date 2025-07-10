Інтерфакс-Україна
Події
09:57 10.07.2025

Атака на Київ: дві жінки загинули, 14 людей постраждали, розпочато розслідування - прокуратура

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За даними Офісу генерального прокурора, внаслідок масованої атаки РФ на Київ загинули дві жінки, 14 людей зазнали поранень, зафіксовано застосування БпЛА з CRPA антеною, що захищає БпЛА від радіоглушіння, та камерою, повідомила пресслужба відомства.

"Близько першої години ночі 10 липня збройні сили РФ вчергове атакували столицю із застосуванням БпЛА. Внаслідок масованої атаки на Київ загинули дві жінки – 68 років та 22 років та постраждали ще щонайменше 14 людей", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Пошкодження житлових будинків, цивільної інфраструктури та автомобілів зафіксовані у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському Подільському, Солом’янському та Шевченківському районах столиці. Зокрема, багатоповерхові житлові будинки пошкоджено у Шевченківському та Подільському районах.

В Деснянському районі постраждала будівля лікарні ветеринарної медицини, у Дарницькому районі сталася пожежа у гаражному кооперативі. У Дніпровському та Шевченківському районах уламки БпЛА впали на території школи. Крім того, у Шевченківському районі пошкоджено торгівельний центр та вхід до станції метрополітену – у будівлях вибиті вікна.

"Зазначимо, що в одному з районів збили БпЛА з CRPA антеною та камерою", - йдеться у повідомленні. За даними "Мілітарного", використання CRPA-антени супутникової навігації захищає БпЛА від радіоглушіння.

Остаточні наслідки атаки на столицю встановлюються. Рятувальники та правоохоронці працюють на місцях руйнувань та фіксують черговий воєнний злочин.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину РФ.

Теги: #київ #прокуратура #обстріли

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