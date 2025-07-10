Інтерфакс-Україна
Події
09:39 10.07.2025

ЮНЕСКО враховуватиме вплив збройних конфліктів на об’єкти всесвітньої спадщини - Мінкультури

1 хв читати
ЮНЕСКО враховуватиме вплив збройних конфліктів на об’єкти всесвітньої спадщини - Мінкультури

Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО ухвалено поправку, яка передбачає, що Центр всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, у співпраці з дорадчими органами, включатиме до майбутніх звітів окрему секцію, присвячену впливу збройних конфліктів на об’єкти спадщини, повідомляє Міністерство культури і стратегічних комунікацій України.

"Під час 47-ї сесії Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що триває в Парижі, було ухвалено поправку до рішення Комітету на основі обговорення Доповіді Центру всесвітньої спадщини щодо виконання Конвенції про всесвітню спадщину та Цілей сталого розвитку ООН. Ініціатором поправки виступила Україна", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що документ передбачає, що Центр всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, у співпраці з дорадчими органами, включатиме до майбутніх звітів окрему секцію, присвячену впливу збройних конфліктів на об’єкти спадщини.

"Це рішення є відповіддю на реальні виклики та засноване на останньому досвіді, що має на меті посилити операційне реагування та вдосконалити механізми захисту. Такий крок дозволить не лише фіксувати загрози, що постають перед об’єктами спадщини, а й формувати довготривалі стратегії реагування в умовах воєнних дій, захищаючи культурну спадщину людства", - додали у відомстві.

Теги: #мінкультури #юнеско

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:35 07.07.2025
Мінкультури не надавало жодних дозволів на проведення робіт на залишках палацу Розумовського

Мінкультури не надавало жодних дозволів на проведення робіт на залишках палацу Розумовського

10:36 04.07.2025
ЮНЕСКО представило План дій щодо підтримки наукової екосистеми України

ЮНЕСКО представило План дій щодо підтримки наукової екосистеми України

17:28 30.06.2025
ЮНЕСКО мобілізувало понад 70 мільйонів доларів США для потреб України після повномасштабного вторгнення - Голова Офісу ЮНЕСКО в Україні

ЮНЕСКО мобілізувало понад 70 мільйонів доларів США для потреб України після повномасштабного вторгнення - Голова Офісу ЮНЕСКО в Україні

16:10 30.06.2025
ЮНЕСКО зафіксувало в Україні 22 загиблих журналісти під час виконання своєї роботи за час повномасштабної війни — голова Офісу ЮНЕСКО в Україні

ЮНЕСКО зафіксувало в Україні 22 загиблих журналісти під час виконання своєї роботи за час повномасштабної війни — голова Офісу ЮНЕСКО в Україні

17:38 23.06.2025
Мінкультури і УІНП розпочали обговорення зміни назви і концепції для державного заповідника "Поле Полтавської битви"

Мінкультури і УІНП розпочали обговорення зміни назви і концепції для державного заповідника "Поле Полтавської битви"

18:59 10.06.2025
Сибіга закликав ЮНЕСКО та міжнародну спільноту відреагувати на варварські дії РФ

Сибіга закликав ЮНЕСКО та міжнародну спільноту відреагувати на варварські дії РФ

16:40 30.05.2025
Мінкультури внесло фундаменти палацу гетьмана Розумовського в Києві до державного реєстру нерухомих пам’яток культури

Мінкультури внесло фундаменти палацу гетьмана Розумовського в Києві до державного реєстру нерухомих пам’яток культури

18:19 27.05.2025
Мінкультури хоче змінити керівника, а мені треба ще певний час, щоб підготувати собі заміну - гендиректорка "Софії Київської"

Мінкультури хоче змінити керівника, а мені треба ще певний час, щоб підготувати собі заміну - гендиректорка "Софії Київської"

18:46 22.05.2025
Мінкультури: Ситуації з "Києво-Печерською лаврою" і "Софією Київською" - не повʼязані між собою процеси

Мінкультури: Ситуації з "Києво-Печерською лаврою" і "Софією Київською" - не повʼязані між собою процеси

18:37 22.05.2025
Мінкультури про причини звільнення Остапенка: кавʼярня в Будинку намісника Лаври і ремонтні роботи без погодження

Мінкультури про причини звільнення Остапенка: кавʼярня в Будинку намісника Лаври і ремонтні роботи без погодження

ВАЖЛИВЕ

10 годинна тривога в Україні: РФ атакувала 18 ракетами, зокрема балістичними, та близько 400 ударними дронами

Двоє загиблих і 16 постраждалих через масовану ракетно-дронову атаку ворога на Київ – влада

Сили оборони вразили за добу 13 районів зосередження окупантів

Двоє загиблих і 16 постраждалих через масовану ракетно-дронову атаку ворога на Київ

Двоє постраждалих, пожежі в житловій та нежитловій забудові внаслідок нічної атаки російських дронів – Кличко

ОСТАННЄ

УЧХ працює на локаціях, постраждалих від повітряної атаки РФ по Києву

Через сильні дощі у Львові та передмісті затопило річку Зубру, є загроза підтоплення житлових районів

У Києві найбільше постраждали 22 локації в 6 районах, найбільше у Шевченківському та Подільському

Атака на Київ: дві жінки загинули, 14 людей постраждали, розпочато розслідування - прокуратура

10 годинна тривога в Україні: РФ атакувала 18 ракетами, зокрема балістичними, та близько 400 ударними дронами

Британія і Франція збільшать запаси ракет Storm Shadow і працюватимуть над їх заміною

Двоє мирних мешканців постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківщини

Двоє загиблих і 16 постраждалих через масовану ракетно-дронову атаку ворога на Київ – влада

Сили оборони вразили за добу 13 районів зосередження окупантів

Генштаб зафіксував впродовж доби 201 бойове зіткнення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА