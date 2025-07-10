ЮНЕСКО враховуватиме вплив збройних конфліктів на об’єкти всесвітньої спадщини - Мінкультури

Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО ухвалено поправку, яка передбачає, що Центр всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, у співпраці з дорадчими органами, включатиме до майбутніх звітів окрему секцію, присвячену впливу збройних конфліктів на об’єкти спадщини, повідомляє Міністерство культури і стратегічних комунікацій України.

"Під час 47-ї сесії Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що триває в Парижі, було ухвалено поправку до рішення Комітету на основі обговорення Доповіді Центру всесвітньої спадщини щодо виконання Конвенції про всесвітню спадщину та Цілей сталого розвитку ООН. Ініціатором поправки виступила Україна", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що документ передбачає, що Центр всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, у співпраці з дорадчими органами, включатиме до майбутніх звітів окрему секцію, присвячену впливу збройних конфліктів на об’єкти спадщини.

"Це рішення є відповіддю на реальні виклики та засноване на останньому досвіді, що має на меті посилити операційне реагування та вдосконалити механізми захисту. Такий крок дозволить не лише фіксувати загрози, що постають перед об’єктами спадщини, а й формувати довготривалі стратегії реагування в умовах воєнних дій, захищаючи культурну спадщину людства", - додали у відомстві.