Інтерфакс-Україна
Події
08:13 10.07.2025

У Подільському районі в результаті ворожої атаки практично повністю знищена амбулаторія Центру первинної медико-санітарної допомоги – Кличко

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У Подільському районі в результаті ворожої атаки практично повністю знищена амбулаторія Центру первинної медико-санітарної допомоги – Кличко
Фото: https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko

У Подільському районі в результаті ворожої атаки практично повністю знищена амбулаторія Центру первинної медико-санітарної допомоги, повідомляє міський голова Віталій Кличко в Телеграм-каналі станом на ранок четверга.

"У Подільському районі внаслідок ворожої атаки практично повністю знищена амбулаторія Центру первинної медико-санітарної допомоги # 1", - написав київський мер у Телеграмі.

 

Теги: #київ #атака_бпла_рф

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