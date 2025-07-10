08:13 10.07.2025
У Подільському районі в результаті ворожої атаки практично повністю знищена амбулаторія Центру первинної медико-санітарної допомоги – Кличко
Фото: https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko
У Подільському районі в результаті ворожої атаки практично повністю знищена амбулаторія Центру первинної медико-санітарної допомоги, повідомляє міський голова Віталій Кличко в Телеграм-каналі станом на ранок четверга.
"У Подільському районі внаслідок ворожої атаки практично повністю знищена амбулаторія Центру первинної медико-санітарної допомоги # 1", - написав київський мер у Телеграмі.