10 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1233 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1233 RUSSIAN AGRESSION

10 липня відзначають Всесвітній день енергетичної незалежності, День племінниць і племінників, День вдячності капібарі, День народження футбольного свистка.

Православна церква вшановує пам'ять святого преподобного Антонія Печерського.

Всесвітній день енергетичної незалежності

10 липня відзначається Всесвітній день енергетичної незалежності - день, присвячений підвищенню обізнаності про альтернативні, стійкі форми енергії. Цей день дає можливість отримати більше знань про відновлювані джерела енергії, такі як вітрова, сонячна та геотермальна енергія.

День народження футбольного свистка

10 липня День народження відзначає футбольний свисток, бо саме цього дня у 1878 році у Великій Британії його використали вперше.

Існує версія, згідно з якою суддею матчу виступив полісмен. Під час напруженого моменту він скористався власним службовим свистком, що виявилось дуже зручним та ефективним методом впливу на футболістів.

Футбольний свисток спростив спілкування суддів з гравцями. Раніше ж суддям приходилось привертати до себе увагу лише за допомогою голосу чи, наприклад, дзвіночка. Спочатку свистки виготовляли з дерева, пізніше з металу, а згодом перейшли на пластикові.

День племінниць і племінників

10 липня кожного року відзначається неофіційне сімейне свято – День племінниць і племінників. Подію започаткував користувач Фейсбуку у 2010 році.

День вдячності капібарі

День вдячності капібарі - це свято, яке вшановує найбільшого гризуна у світі, капібару. Щорічно 10 липня цей день присвячений підвищенню обізнаності про унікальність цього напівводного ссавця та його внесок в екосистему.

Цього дня народилися:

250 років від дня народження Петра Івановича Прокоповича (1775−1850) українського бджоляра, засновника раціонального рамкового бджільництва, винахідника рамкового вулика, фундатора першої в Європі школи пасічників, педагога;

190 років від дня народження Генрика Йосифовича Венявського (1835−1880), польського скрипаля, композитора, педагога;

145 років від дня народження Олександра Філаретовича Скорописа-Йолтуховського (1880–1946), українського державного, громадсько-політичного та культурного діяча, публіциста, одного з засновників, ідеологів та провідних діячів гетьманського руху в еміграції, співзасновника та члена кураторії Українського наукового інституту в Берліні;

130 років від дня народження Карла Орфа (1895−1982), німецького композитора, музикознавця, драматурга, театрального діяча, педагога;

125 років від дня народження Петра Степановича Погребняка (1900–1976), українського вченого в галузі лісівництва, екології, геоботаніки, ґрунтознавства, фізичної географії, палеогеографії, геоморфології, ландшафтознавства, охорони природи;

100 років від дня народження Станіслава Кононовича Славича-Приступи (1925–2013), українського письменника, публіциста, сценариста, журналіста, громадського діяча;

100 років від дня народження Володимира Володимировича Сташиса (1925–2011), українського вченого, правознавця, педагога, Героя України (2006); на його честь названо Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності Національної академії правових наук України.

Ще в цей день:

1943 - Війська Великої Британії та США висадилися на острові Сицилія;

1949 - Унаслідок землетрусу загинуло таджицьке місто Хаїт з населенням понад 20 000 осіб, а також декілька кишлаків біля нього;

1989 - У Междурєченську почався страйк шахтарів, що згодом охопив і Донбас;

1985 - Французькі спецслужби затопили корабель Rainbow Warrior, що належав організації "Грінпіс";

1991 - Уночі цього дня невідомі підірвали два пам'ятники — Степанові Бандері в селі Старий Угринів (Івано-Франківська обл.) та Євгену Коновальцю в селі Зашків (Львівська обл.). Обидва пам'ятники були встановлені на батьківщині лідерів ОУН;

1994 — Леоніда Кучму обрано Президентом України.

Церковне свято:

10 липня православна церква вшановує пам’ять преподобного Антонія Печерського – ченця, який заснував Києво-Печерську лавру.

Святий проживав на території сучасної України, ще в юному віці обрав чернечий спосіб життя. Антоній подорожував до Афону, потім повернувся до Києва та згодом поселився аскетом в печері. Останні роки преподобний присвячував будівництву Печерського монастиря. Помер святий Антоній у віці 90 років (1073 рік).

За смиренність і чистоту Господь нагородив Антонія даром чудотворення. Одного разу преподобний через молитву перенісся до Константинополя, де явилась йому сама Божа Матір. Пречиста Діва допомогла Антонію Печерському добудувати Успенський храм та сказала, що він скоро помре.

Завдяки діяльності преподобного Антонія після його смерті розпочався активний розвиток чернецтва на українських землях.

Іменини: Антон, Георгій, Данило, Леонтій, Нестор, Олександр, Петро, Степан.