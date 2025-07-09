Інтерфакс-Україна
Події
22:27 09.07.2025

Сили оборони відбили з початку доби 150 ворожих атак - Генштаб

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З початку доби відбулося 150 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 середи.

"Російські загарбники завдали п’яти ракетних ударів п’ятнадцятьма ракетами та 48 авіаційних ударів, застосувавши 65 керованих авіаційних бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1161 дрон-камікадзе та здійснили 3562 обстріли позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 42 штурмові та наступальні дії, чотири з яких станом на 22:00 середи ще тривали. 

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/26455

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

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