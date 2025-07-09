Одна людина загинула і п'ятеро поранено внаслідок атаки дронів у Донецькій області - ОВА

Одна людина загинула і п'ятеро - поранені внаслідок атак російських дронів у Костянтинівці та Добропіллі, повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін у Телеграм в середу.

"У Костянтинівці внаслідок атаки FPV-дроном загинув чоловік. Усі п'ятеро поранених — у Добропіллі. Місто також зазнало атак дронами. Пошкоджено крамницю і 7 автомобілів. Ці цифри — це не статистика, в люди, які через власну непозсудливість втратили найцінніше — життя і здоров'я. Росіяни безперестанку б'ють по цивільних — і будуть бити і надалі", - написав Філашкін у телеграм-каналі, закликавши цивільне населення негайно евакуюватись до більш безпечних регіонів.

Джерело: https://t.me/VadymFilashkin/9542