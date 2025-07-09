Інтерфакс-Україна
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18:35 09.07.2025

Право залишається найпопулярнішою спеціальністю серед українських студентів - Бабак

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Право залишається найпопулярнішою спеціальністю серед українських студентів - Бабак

Право залишається найпопулярнішою спеціальність в Україні, станом на початок 2025 року право вивчало 7% студентів, розповів голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

"Право залишається найпопулярнішою спеціальність, яку українці обирають для навчання. Станом на початок 2025 року розподіл всіх студентів, що навчаються, за спеціальностями виглядає так: право – 75 240 (7%), менеджмент – 62 722 (5,8%), психологія – 59 217 (5,5%), середня освіта (за предметними спеціальностями) – 52 149 (4,8%), комп’ютерні науки – 37 064 (3,4%)", - написав Бабак в телеграм-каналі з посиланням на звіт Національного агентство із забезпечення якості вищої освіти.

За його словами, одразу помітно дисбаланс між популярністю деяких спеціальностей і реальними потребами економіки та запитом бізнесу.

"У технічних і природничих галузях уже зараз відчувається нестача фахівців. І, думаю, всі розуміють: коли мова йтиме про масштабну відбудову країни, цей попит лише зростатиме. Тому для мене було важливим, щоб ми запустити субвенцію "на природничі кабінети". Щоб у школах з’являлася не лише мотивація, а й можливість вивчати точні й природничі науки. Cучасно. Практично. Предметно", - додав він.

Теги: #право #студенти #бабак #начання

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