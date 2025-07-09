Глава МВС: на Донеччині працює 13 евакуаційних груп, завершено 21-й етап евакуації

Фото: https://t.me/Klymenko_MVS/

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко обговорив безпеку та фронтову ситуацію на Донеччині з головою ОВА, командуванням Нацгвардії та командирами бригад.

"Донеччина - регіон, який щодня під ударами. Росія тут б’є з усього, що має. Цілить по житлових будинках, вбиває мирних людей. В одній з нещодавніх трагедій - влучання в багатоповерхівку. Загинуло 6 людей, ще 4 поранені. Пошуково-рятувальна операція тривала три доби", - написав Клименко в телеграм-каналі в середу.

Він зазначив, що навіть в умовах постійної загрози триває служба, робота і захист людей. "Провів декілька нарад на Донеччині за участі голови ОВА Вадима Філашкіна: з командуванням Нацгвардії, керівництвом напрямку логістики МВС та поліції", - повідомив міністр.

За його словами, представили оновлену команду, яка відповідатиме за матеріально-технічне забезпечення бойових підрозділів Національної гвардії.

"Абсолютна більшість з них - військові безпосередньо з бригад. Вони знають, що потрібно побратимам на фронті та розуміють ціну несвоєчасних рішень", - зазначив глава МВС.

Клименко додав, що обговорив ситуацію на фронті та першочергові потреби з командуванням 1-го корпусу НГУ "Азов", командирами бригад "Червона калина", "Азов", 18-та Слов’янська, "Буревій", "Рубіж", "Кара-Даг", бойових підрозділів Національної поліції.

"З представниками всіх служб системи МВС: поліції, ДСНС, прикордонників, міграційної служби, сервісних центрів говорили про безпеку людей, евакуацію та надання сервісних послуг", - уточнив міністр.

Він повідомив, що на Донеччині працюють 13 евакуаційних груп. "5 із них - "Білий янгол". Евакуація розбита на 24 етапи. 21-ий вже завершено", - наголосив глава МВС.

Також, за словами Клименка, на Донеччині підрозділи МВС продовжують надання сервісних послуг. "Всі працюють в укриттях. Попит є. Наприклад, у Міграційній службі на Донеччині цьогоріч оформили понад 13 тисяч документів: ID-картки та закордонні паспорти", - зазначив він.