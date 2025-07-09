Інтерфакс-Україна
Події
17:42 09.07.2025

Шмигаль: потреби України у зовнішньому фінансуванні на 2026р залишаться на рівні понад $40 млрд

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Шмигаль: потреби України у зовнішньому фінансуванні на 2026р залишаться на рівні понад $40 млрд
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/

Потреби України у зовнішньому фінансуванні на 2026 рік залишаться на рівні понад $40 млрд, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ключовим пріоритетом роботи Української платформи донорів залишається фінансова спроможність нашої держави. Розпочали URC-2025 з 14-го засідання Керівного комітету платформи. У своєму виступі поінформував, що уряд наприкінці червня подав зміни до закону про державний бюджет, де передбачив збільшення видатків на обороноздатність країни майже на 10 млрд доларів. Це допоможе ефективно протидіяти ворогу", - написав Шмигаль в телеграм-каналі по результатам онлайн- виступу на засіданні.

Від підкреслив, що зовнішнє фінансування критично важливе для України, адже дозволяє спрямовувати власні ресурси на захист країни.

"Цього року Україна вже залучила 22 млрд доларів зовнішнього фінансування. Водночас викликом є 2026 рік. Наші потреби у зовнішньому фінансуванні залишаться на рівні понад 40 млрд доларів. Ключовим завданням має стати напрацювання механізмів та інструментів, які дозволять залучити ці кошти", - додав він.

Як повідомлялося, потреба зовнішнього фінансування державного бюджету на 2025 рік складає $39 млрд.

Раніше зазначалося, що оцінка потреб у зовнішньому фінансуванні бюджету на 2026 рік складає також біля $39 млрд, з яких підтвердженими є джерела біля половини цієї суми.

Теги: #шмигаль #фінансування

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