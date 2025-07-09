Інтерфакс-Україна
Події
15:34 09.07.2025

Буданов на зустрічі з представниками Американської ради з міжнародної політики закликав до реалізації "миру через силу"

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Буданов на зустрічі з представниками Американської ради з міжнародної політики закликав до реалізації "миру через силу"
Фото: https://t.me/DIUkraine/

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов зустрівся з представниками Американської ради з міжнародної політики – аналітичної організації, що спеціалізується на зовнішньополітичних та оборонних питаннях, повідомляє пресслужба ГУР.

"Керівники ГУР обговорили з американськими аналітиками стратегічне партнерство між Україною та США, а також безпекову ситуацію в Європі", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Буданов наголосив на важливості реалізації підходу "Мир через силу", який свого часу озвучив президент США Дональд Трамп. Це концептуальна основа, що здатна зупинити російську агресію та відновити стабільність на європейському континенті.

"Я дякую Сполученим Штатам Америки за постійну кропітку роботу задля досягнення спільної мети – міцного миру", – сказав він.

Буданов також висловив сподівання на подальший розвиток двосторонніх стратегічних відносин між країнами та наголосив на важливості надання Україні статусу основного союзника поза НАТО.

Заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький зазначив, що експансіоністська політика росії становить загрозу не лише для Європи, а й для всього світу.

"Саме тому важливо, щоб міжнародна спільнота чітко демонструвала: агресивна політика має руйнівні наслідки для того, хто її провадить", – наголосив Скібіцький.

Він також підкреслив, що ключовими чинниками стримування будь-яких проявів агресії є дотримання режиму санкцій та скоординована й рішуча відповідь міжнародної спільноти.

Теги: #гур #буданов #зустріч #сша

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