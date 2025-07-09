Європа продемонструвала дивовижну єдність, відстоюючи спільні цінності та принципи – Сибіга

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував заяви президента Франції Емманюля Макрона та міністра закордонних справ Франції Жана-Ноеля Барро як свідчення єдності Європи та її відданості спільним принципам.

"Європа продемонструвала дивовижну єдність, відстоюючи наші спільні цінності та принципи. Україна глибоко цінує непохитну підтримку та активну позицію Франції та Великої Британії у цей критичний час європейської історії. Наші спільні зусилля сьогодні закладають фундамент мирного та процвітаючого майбутнього для наступних поколінь", - написав Сибіга в соцмережі Х в середу.

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон, виступаючи у вівторок у парламенті Великобританії, де він перебуває з триденним візитом, заявив, що європейці ніколи не покинуть Україну і відзначив, що "на карту поставлено нашу безпеку та наші принципи, можливість миру в Європі". Барро прокоментував виступ Макрона, написавши, що "європейці ніколи не покинуть Україну".

8 липня Барро заявив, що Європа готується ухвалити найсуворіші санкції проти РФ за останні три роки у відповідь на зростання кількості атак по Україні.