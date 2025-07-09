Інтерфакс-Україна
Події
12:12 09.07.2025

Комісія ООН з розслідування порушень в Україні закликає до подання матеріалів

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Незалежна міжнародна комісія з розслідування порушень в Україні запрошує приватних осіб, групи та організації подавати відповідну інформацію та документацію, бажано до 31 серпня 2025 року, йдеться в офіційному пресрелізі комісії у середу.

Комісія, створена Радою ООН з прав людини у березні 2022 року для розслідування порушень прав людини, порушень міжнародного гуманітарного права та пов'язаних з ними злочинів у контексті агресії Російської Федерації проти України, особливо цінує інформацію з перших рук, надану постраждалими, їхніми родичами та свідками. У квітні 2025 року її мандат було продовжено ще на один рік.

Комісія розслідує повідомлення про порушення та злочини в усіх районах, що безпосередньо постраждали від війни, незалежно від особи, національності чи походження ймовірних винуватців.

Ключові сфери інтересу для інформації щодо обох сторін збройного конфлікту включають, за необхідності:

  • Атаки безпілотників, спрямовані на цивільних осіб та цивільні об'єкти.

  • Атаки на енергетичну інфраструктуру, що спричинили великі страждання або серйозні поранення цивільних осіб.

  • Використання тортур для отримання неправдивих свідчень для використання в судах, ЗМІ або в пропагандистських цілях.

  • Порушення, вчинені проти цивільних осіб виключно через їхню політичну діяльність або приналежність.

  • Індивідуальні або колективні переміщення або депортації цивільних осіб.

  • Сексуальне та гендерно зумовлене насильство та його вплив на постраждалих, включаючи виклики, з якими вони стикаються для отримання підтримки.

  • Переміщення або депортація дітей та перешкоди для їхнього повернення в Україну.

  • Питання, пов'язані з реєстрацією народження та набуттям громадянства дітей, народжених на окупованих територіях.

  • Конфіскація майна на окупованих територіях.

  • Порушення, вчинені командирами збройних сил проти членів власних сил, у тому числі під час мобілізації.

  • Інформація про судові процеси у справах про військові злочини.

Комісія наголошує на надзвичайній важливості захисту джерел, дотримуючись конфіденційності та принципу «не нашкодь», щоб забезпечити життя, безпеку, свободу та добробут жертв, свідків та осіб, які співпрацюють. Особа буде розкрита лише за інформованої згоди, а надана інформація буде використана відповідно до їхніх заявлених побажань. Вживаються всі можливі заходи для захисту наданої інформації, включаючи використання відповідних інформаційно-комунікаційних технологій.

Слід зазначити, що не вся інформація, надіслана до Комісії, обов'язково буде відображена у звітах.

Для забезпечення безпеки та конфіденційності поданої інформації рекомендується використовувати спеціальну електронну адресу: [email protected]. З будь-яких питань, включаючи альтернативні способи подачі інформації, звертайтеся до Комісії за адресою: [email protected].

Комісари були призначені Головою Ради ООН з прав людини та виконують свої обов'язки в індивідуальному порядку, незалежно від будь-якого уряду чи організації, включаючи ООН. Управління ООН з прав людини надає підтримку Комісії.

Теги: #оон #війна #документи

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